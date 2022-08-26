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Kan donduran vahşet: Önce eşini, sonra kuzenini katletti! 'Bir anda ağzından kanlar boşaldı'

26.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Korkut Gezici, eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdükten sonra kızı Muazzez Gezici'yi de silahla yaraladı. Korkut Gezici daha sonra kuzeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. Dehşete düşüren olayı anlatan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü" dedi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: Önce eşini, sonra kuzenini katletti! 'Bir anda ağzından kanlar boşaldı'

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra kuzeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.

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İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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"KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziosmanpaşa
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