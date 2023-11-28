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  4. Kan donduran vahşet! Önce silahla vurdu, sonra makasla boğazını kesti

Kan donduran vahşet! Önce silahla vurdu, sonra makasla boğazını kesti

28.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Mersin Erdemli’de F.E. (38), daha önceden tanıdığı tekstil atölyesi sahibi Hülya Kırmızı'yı (49) iş yerinin bodrum katında kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vurduktan sonra, makasla boğazını keserek yaraladı. Hülya Kırmızı hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından yakalanan F.E. adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Önce silahla vurdu, sonra makasla boğazını kesti

Dehşete düşüren olay, dün ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüklü miktarda alacağı olduğunu iddia eden, daha önceden tanıdığı 49 yaşındaki Hülya Kırmızı’nın atölyesine gelen 38 yaşındaki F.E., kadını bodrum kata indirdi. Burada Kırmızı’yı kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vuran şüpheli, daha sonra makasla da boğazından yaraladı.

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Ağır yaralanan kadın iş yerindekilerin haber vermesiyle ambulansla önce ilçedeki devlet hastanesine, ardından da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli F.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ve makasın da ele geçirildiği öğrenildi.

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Sabah saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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