HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Kan donduran vahşet! Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

31.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan sokak köpeği, motosikletli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Kan donduran vahşet! Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle gelen kimliği belirsiz kişi, esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan Sarı isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü. Silah sesine dışarıya çıkan çay ocağı sahibi Mustafa Karagül, dışarı çıktığında hayvan kanlar içinde buldu, şüphelinin ise motosiklet ile uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

37a2d5b524b4fda1973a8478a6b5b290

Sarı ismini köpeğe kendi kızının koyduğunu anlatan Karagül, "Kimseye zararı olmayan bir köpekti. Hayvan sevmek için cins köpek olmak zorunda değil. Üzülüyoruz, bunun için de ilgili mercilere haber verdik. Umarım gereken her şey yapılır bir an önce. Yapan kişi de gerekli ne cezası varsa çeker umarım" dedi.

bdee0bd4ed3ef10fcce8ced8cc83a911

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Çöp kovasıyla böyle kavga etti!Çöp kovasıyla böyle kavga etti!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Manavgat'ta yangın devam ediyor! Vatandaşlar can havliyle yangından kaçtı

Manavgat'ta yangın devam ediyor! Vatandaşlar can havliyle yangından kaçtı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.