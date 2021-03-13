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Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

13.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

Bayrampaşa'da kaldığı otelde 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cemil Yar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça düzenlenen iddianamede, şüpheli Yar hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. İddianamede, şüphelinin kendisinin ve Ferdane Kurt'un bulunduğu katlardaki kameraları olaydan önce bozduğu da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 12 Ocak günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. Tülay S. ile birlikte bazı müşterilerin odasına bakıldıktan sonra 217 numaralı odanın kapısı çalındı ancak kapıyı açan olmadı. Lobideki görevli, Cemil Yar'ın anahtarını da alarak otelden gittiğini belirtti. Daha sonra odayı açan görevliler, maktüle Ferdane Kurt'u 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldular. Otelde konaklayan Hasan K'nin tanık olarak verdiği ifadesinde, şüpheli Cemil Yar ile Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını, Ferdane Kurt'un şüpheli ile evlenme kararı verdiklerini söylediğini anlattı.

KAMERALARI OLAYDAN ÖNCE BOZMUŞ

Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Cemil Yar'ın otelin katlarında bulunan 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğunu tespit etti.

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OLAYIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Polis tarafından yakalanan şüpheli Cemil Yar, yaklaşık 3 aydır söz konusu otelde kaldığını, Ferdane' nin kendisine ev tutma teklifi sunduğunu ancak kabul etmediğini, olay günü maktüleyle kendi odasında kaldıklarını söyledi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2011 ve 2012 yıllarında 4 sefer yatış yaptığını ama teşhis konusunda herhangi bir raporunun olmadığı belirlenen şüpheli Yar, Ferdane Kurt ile aralarında herhangi bir tartışmanın olmadığını, odasında kendi çamaşırlarını kurutmak için ip asılı bulunduğunu, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne sürdü. Şüpheli Cemil Yar, olayı tasarlamadığını, otel kameralarını Ferdane' nin kendisine otelde laf söz olmasın demesi üzerine kendi bulunduğu kattaki ve Ferdane' nin bulunduğu kattaki kameraları kırdığını ileri sürdü.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin Ferdane Kurt' u tasarlayarak öldürmediğini savunduğu fakat olayın öncesinde maktüleyle geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğu, kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması ve öldürme yöntemi ve şekliyle suçun tasarlanarak işlendiğinin anlaşıldığını belirtti. İddianamede, 22 Ocak'ta tutuklanan Cemil Yar hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Şüpheli Yar, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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