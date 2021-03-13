Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 12 Ocak günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. Tülay S. ile birlikte bazı müşterilerin odasına bakıldıktan sonra 217 numaralı odanın kapısı çalındı ancak kapıyı açan olmadı. Lobideki görevli, Cemil Yar'ın anahtarını da alarak otelden gittiğini belirtti. Daha sonra odayı açan görevliler, maktüle Ferdane Kurt'u 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldular. Otelde konaklayan Hasan K'nin tanık olarak verdiği ifadesinde, şüpheli Cemil Yar ile Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını, Ferdane Kurt'un şüpheli ile evlenme kararı verdiklerini söylediğini anlattı.

KAMERALARI OLAYDAN ÖNCE BOZMUŞ

Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Cemil Yar'ın otelin katlarında bulunan 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğunu tespit etti.