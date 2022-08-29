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Kan donduran vahşette yeni gelişme! İki ev dolaşıp üç kişiyi katletti: Eşi, kızı ve kuzeni...

29.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanparaş’da meydana gelen korkunç vahşette yeni bir gelişme yaşandı. 46 yaşındaki Korkut Gezici, 45 yaşındaki eşi Sevtap Akbacı’yı, 21 yaşındaki kızı Muazzez Gezici’yi ve kuzeni Sinan Özfidan’ı öldürmüştü. Gezici, olayda kullandığı silahla beraber yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gezici, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan donduran vahşet sonrası konuşan Özfidan'ın eşi, "Kocamı durup dururken öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.

Kan donduran vahşette yeni gelişme! İki ev dolaşıp üç kişiyi katletti: Eşi, kızı ve kuzeni...

Kan donduran olay, geçen cuma günü saat 00.40’ta Gaziosmanpaşa’nın Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. Muazzez Gezici'nin de yaşamını yitirmesinin ardından korkunç vahşette önemli bir gelişme yaşandı.

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Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muazzez Gezici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı Korkut Gezici’nin yakalanması çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Gezici, Gaziosmanpaşa’da olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gezici, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, olay sonrası yaptığı açıklamada "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Gaziosmanpaşa
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