Kan grubu öğrenme: Kan grubu nasıl öğrenilir? E-Devlet'ten, e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

Hayati derecede önem taşıyan kan, günlük hayatta birçok farklı neden ya da acil durumdan kaynaklı olarak gerekebilir. Bu nedenle kişilerin hem kendileri için hem de başkalarının hayati durumları için kan gruplarını bilmeleri gerekir. Kan grubunu öğrenmek hem çok kolay hem de kısa süre içinde yapılabilecek bir işlemdir. Çeşitli kan grupları kişilere genetik aktarımlarla gelir ve farklı kan gruplarına sahip kişiler başkalarına da kan verebilir.

Genetik bir miras olarak da bilinen kan grupları kendi arasında 8 farklı türe ayrılır. Bu kan grubu türleri A Rh pozitif, A Rh negatif, 0 Rh pozitif, 0 Rh negatif, B Rh pozitif, B Rh negatif, AB Rh pozitif ya da AB Rh negatiftir.

Kan grubu öğrenmek için bir sağlık kuruluşundan destek alınabilir. Kişiler kan gruplarını kendi imkanları ile evde öğrenemezler. Son derece kolay ve yaygın bir testle kısa süre içinde kan grubunu öğrenmek mümkün olur.

Kan grubu en kolay nasıl öğrenilir?

Kan grubu öğrenme testi yaptırmak kan grubu öğrenmenin en kolay yoludur. Bu test sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır. Hem devlete ait sağlık kurumlarında hem de özel sağlık kuruluşlarında kan grubu öğrenilebilir.

Çeşitli hastalıklar, aniden yaşanan kazalar ya da başka nedenlere bağlı olarak kan gerekliliği doğabilir. Kan grubunun yazılı olduğu kan grubu kartı bu anlamda kişi baygınken de son derece önem kazanır ve zaman kazandırır.

E-Devlet'ten kan grubu nasıl öğrenilir?

Kan grubu öğrenme e-Devlet üzerinden de mümkün olur. Ancak öncelikle yetkili kurum ve kuruluşlarda kan testi yaptırılmalıdır. Test yaptırıldıktan sonra internet üzerinden e-Devlet sisteminden ya da e-Nabız uygulaması üzerinden test sonucu öğrenilebilir.

Kan testi yaptırdıktan sonra e-Devlet'ten kan grubu öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Açılan giriş sayfasındaki arama kısmına e-Nabız yazılır.

e-Nabız üzerinden ilerleyerek yapılan kan grubu testinin sonucu görüntülenir.

Böylece kan grubu öğrenilmiş olur.

e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

Kan testi yaptırdıktan sonra e-Nabız kan grubu öğrenmek için ise e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız resmî sitesi veya uygulamasından giriş yapılmalıdır.

Açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilir ve kan grubu testinin sonucuna ulaşılır.

Böylece kan grubu öğrenilmiş olur.

e-Nabız sistemine e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılabileceği gibi, direkt olarak site ya da uygulama üzerinden kan grubu testi sonucu da uygulanır.

T.C. Kimlik ile kan grubu öğrenmek ise mümkün olmaz. Kan grubu bilgileri T.C. Kimlik Numarası'nda yer almamaktadır. Ancak çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanılarak kan testi yaptırıp kan grubu öğrenilebilir.

Eczanede kan grubu testi yapılır mı?

Kan grubu testleri belli sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır. Eczanelerde kan grubu testi yapılmaz. Ancak yapılan kan grubu testleri farklı yöntemlerle sorgulanabilir ve kan grupları sanal ortamdan da öğrenilebilir. Test yaptırılan yerler şunlardır:

Aile Sağlığı Merkezleri

Özel sağlık kuruluşları

Özel hastaneler

Devlet hastaneleri

Kızılay kan merkezleri

Özel sağlık klinikleri





