HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Kan grubu öğrenme: Kan grubu nasıl öğrenilir? E-Devlet'ten, e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

Kan grubu öğrenme: Kan grubu nasıl öğrenilir? E-Devlet'ten, e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 00:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlıların kanındaki antikorlara bakılarak sahip oldukları kanın özelliğin belirtebilmek için yapılan sınıflandırmalar sonucunda kan grupları oluşmuştur. İnsanlar için sınıflandırılan kan grupları A, AB, B ve O türlerinden ibarettir. Pozitif ya da negatif RH değerleri olur. Kişilerin kan gruplarını bilmeleri önemlidir.

Kan grubu öğrenme: Kan grubu nasıl öğrenilir? E-Devlet'ten, e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

İçindekiler

  • Kan grubu nasıl öğrenilir?
  • Kan grubu en kolay nasıl öğrenilir?
  • E-Devlet'ten kan grubu nasıl öğrenilir?
  • e-Nabız'dan kan grubu öğrenme
  • Eczanede kan grubu testi yapılır mı?

Hayati derecede önem taşıyan kan, günlük hayatta birçok farklı neden ya da acil durumdan kaynaklı olarak gerekebilir. Bu nedenle kişilerin hem kendileri için hem de başkalarının hayati durumları için kan gruplarını bilmeleri gerekir. Kan grubunu öğrenmek hem çok kolay hem de kısa süre içinde yapılabilecek bir işlemdir. Çeşitli kan grupları kişilere genetik aktarımlarla gelir ve farklı kan gruplarına sahip kişiler başkalarına da kan verebilir.

Kan grubu nasıl öğrenilir?

Genetik bir miras olarak da bilinen kan grupları kendi arasında 8 farklı türe ayrılır. Bu kan grubu türleri A Rh pozitif, A Rh negatif, 0 Rh pozitif, 0 Rh negatif, B Rh pozitif, B Rh negatif, AB Rh pozitif ya da AB Rh negatiftir.

Kan grubu öğrenmek için bir sağlık kuruluşundan destek alınabilir. Kişiler kan gruplarını kendi imkanları ile evde öğrenemezler. Son derece kolay ve yaygın bir testle kısa süre içinde kan grubunu öğrenmek mümkün olur.

Kan grubu en kolay nasıl öğrenilir?

Kan grubu öğrenme testi yaptırmak kan grubu öğrenmenin en kolay yoludur. Bu test sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır. Hem devlete ait sağlık kurumlarında hem de özel sağlık kuruluşlarında kan grubu öğrenilebilir.

Çeşitli hastalıklar, aniden yaşanan kazalar ya da başka nedenlere bağlı olarak kan gerekliliği doğabilir. Kan grubunun yazılı olduğu kan grubu kartı bu anlamda kişi baygınken de son derece önem kazanır ve zaman kazandırır.

E-Devlet'ten kan grubu nasıl öğrenilir?

Kan grubu öğrenme e-Devlet üzerinden de mümkün olur. Ancak öncelikle yetkili kurum ve kuruluşlarda kan testi yaptırılmalıdır. Test yaptırıldıktan sonra internet üzerinden e-Devlet sisteminden ya da e-Nabız uygulaması üzerinden test sonucu öğrenilebilir.

  • Kan testi yaptırdıktan sonra e-Devlet'ten kan grubu öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapılır.
  • Açılan giriş sayfasındaki arama kısmına e-Nabız yazılır.
  • e-Nabız üzerinden ilerleyerek yapılan kan grubu testinin sonucu görüntülenir.
  • Böylece kan grubu öğrenilmiş olur.

e-Nabız'dan kan grubu öğrenme

  • Kan testi yaptırdıktan sonra e-Nabız kan grubu öğrenmek için ise e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız resmî sitesi veya uygulamasından giriş yapılmalıdır.
  • Açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilir ve kan grubu testinin sonucuna ulaşılır.
  • Böylece kan grubu öğrenilmiş olur.

e-Nabız sistemine e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılabileceği gibi, direkt olarak site ya da uygulama üzerinden kan grubu testi sonucu da uygulanır.

T.C. Kimlik ile kan grubu öğrenmek ise mümkün olmaz. Kan grubu bilgileri T.C. Kimlik Numarası'nda yer almamaktadır. Ancak çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanılarak kan testi yaptırıp kan grubu öğrenilebilir.

Eczanede kan grubu testi yapılır mı?

Kan grubu testleri belli sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır. Eczanelerde kan grubu testi yapılmaz. Ancak yapılan kan grubu testleri farklı yöntemlerle sorgulanabilir ve kan grupları sanal ortamdan da öğrenilebilir. Test yaptırılan yerler şunlardır:

  • Aile Sağlığı Merkezleri
  • Özel sağlık kuruluşları
  • Özel hastaneler
  • Devlet hastaneleri
  • Kızılay kan merkezleri
  • Özel sağlık klinikleri
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TİP'ten büyük tepki çeken paylaşım!TİP'ten büyük tepki çeken paylaşım!
Çöl tozu Türkiye'nin hava kalitesini bozdu! 'Gelecekte daha fazla...'Çöl tozu Türkiye'nin hava kalitesini bozdu! 'Gelecekte daha fazla...'
Anahtar Kelimeler:
e nabız e devlet kan grubu e nabız kan grubu kan grubu kan grubu nasıl öğrenilir kan grubu öğrenme kan grubu sorgulama kan grubumu nasıl öğrenirim negatif kan grubu pozitif kan grubu e nabız kan grubu öğrenme kan grubunu öğrenme
En Çok Okunan Haberler
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'teki evinde ölü bulundu

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'teki evinde ölü bulundu

5 ayda yüzde 200 zamlandı! Siparişleri bile göndermiyorlar: ‘20 koli yerine 5 koli geldi’

5 ayda yüzde 200 zamlandı! Siparişleri bile göndermiyorlar: ‘20 koli yerine 5 koli geldi’

313 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu! Korkunç ihtimal...

313 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu! Korkunç ihtimal...

17 il için sarı kod! Yunanistan'dan sonra Türkiye'de: 3 gün etkili olacak

17 il için sarı kod! Yunanistan'dan sonra Türkiye'de: 3 gün etkili olacak

Meclis'teki çay buluşmasına YRP'den fotoğraflı gönderme

Meclis'teki çay buluşmasına YRP'den fotoğraflı gönderme

Kapıyı geç açınca şüphelendi! Mutfak tezgahının altında yakaladı

Kapıyı geç açınca şüphelendi! Mutfak tezgahının altında yakaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.