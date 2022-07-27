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Kan şekerini dengeliyor, kolestrolü azaltıyor! Maden suyunun 10 mucizevi faydası

27.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok faydası olduğu bilinen doğal mineralli sular, metabolizmanın ve vücut dengesinin ideal şekilde korunması amacıyla gerekli olan mineralleri içeriyor. Bunların başında gelen maden suyu, pek çok derde de deva oluyor. İşte kan şekerini dengeleyen ve kolestrolü azaltan en önemli içeceklerden maden suyunun az bilinen 10 mucizevi faydası!

Kan şekerini dengeliyor, kolestrolü azaltıyor! Maden suyunun 10 mucizevi faydası

Maden suyu tüketimi ile ilgili pek çok vatandaşın kararsızlık yaşadığı biliniyor. Pek çok kişi doğal mineralli suların vücutta ödem ve mide sorunlarına neden olacağını düşünmekte. Ancak doğal mineralli sular, aslında metabolizmanın ve vücut dengesinin ideal şeklinde korunması için gerekli olan mineralleri içermesi sebeebiyle sağlık için büyük bir yarar sağlamakta. Kötü kolestrolü düşüren maden suyu, kan şekerini de dengelemekte.

MADEN SUYUNUN AZ BİLİNEN 10 MUCİZEVİ FAYDASI!

Maden suyu, pek çok hastalık ve probleme çözüm sağlayan doğal mineralli içeceklerden biri olarak biliniyor. Yapılan pek çok farmakolojik ve klinik araştırma maden suyunun mineralleri, eser elementleri ve doğal diğer bileşenleri sayesinde sağlığa iyi geldiğini ifade etmektedir. Tüm bunların yanında günlük su ihtiyacının karşılanmasında maden suyu en iyi seçeneklerden biri olmaktadır.

Maden suyu, normal su gibi oksijenin dokulara, demir ve hemoglobinin bütün hücrelere taşınmasında etkili rol oynamaktadır. Maden suyunun normal sudan farkı ise çok daha zengin bir mineral konsantrasyonuna sahip olması olarak tarif edilebilir.

CİLDİN SOYULMASINI VE KURUMASINI ENGELLİYOR

Maden suları düzenli olarak tüketildiğinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır. Ayrıca yüzünüzü maden suyu ile yıkarsanız ciltte yumuşama, kurumaya karşı doğal nemlendirme ve ciltte parlaklık elde edebilirsiniz. Yine cildin kuruma ve soyulma sorununa karşı da etkili bir çözümdür.

GÖZENEKLERİN KAPANMASINA YARDIMCI OLUYOR

Ayrıca maden suyundaki doğal elementler kolajen ve elastin liflerini güçlendirerek cildin sıkılaşmasında itici güç sağlar. Düzenli maden suyu içmenin ciltte kırışıklıkların gerilemesine, yüzde yaşlanmanın duraksamasına, cilt gözeneklerinin kapanarak doğal bir görünümü korumasında etkindir. Maden suyuyla cildinizi yıkamak gözeneklerin de küçülmesine yardımcı olmaktadır.

Maden suyunun içerisinde bulunan sodyum dahil pek çok element, vücutta böbrekleri yormuyor. Bunun tam tersine bu minerallerin kolay emilerek vücutta hızlı bir şekilde dağılarak dokularda kullanımını oldukça kolaylaştırmaktadır. Yani maden suyunu gün içinde iki-üç şişe kadar içmek böbrekleri yormamaktadır. Bu aktivite asit baz dengesini koruyarak sağlanmaktadır.

KÖTÜ HUYLU KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜYOR!

Yine yüksek mineralli su tüketiminin kan şekerini dengelediği ve kötü huylu kolesterolü de azalttığı biliniyor.

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