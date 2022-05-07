Kan şekerini ve kolesterolü düşürür... Mutlaka yemelisiniz

Baklagiller ailesinin besinleri hem ülkemizde hem de dünya çapında sıklıkla kullanılan yiyeceklerdendir. Başta nohut olmak üzere her baklagillerin kendine has özellikleri bulunmaktadır.

NOHUT

Nohut, harika bir lif ve protein kaynağıdır. Nohut, diğer yüksek karbonhidratlı gıdalarla karşılaştırıldığında, yemek sonrası kan şekerini düşürmek ve insülin duyarlılığını artırmak için özellikle faydalıdır. Kalorisi diğerlerine göre daha düşük olan nohut, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

MERCİMEK

Mercimek, vejetaryanler için harika bir protein kaynağıdır. Mercimek, demir açısından en zengin baklagillerden biridir. Demir, kanda oksijen transfer eden bir protein olan hemoglobin üretmenk için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir eser mineraldir. Son olarak, mercimek filizi düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya "kötü") kolesterolü azaltarak ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL veya "iyi") kolesterolü artırarak kalp sağlığına da yardımcı olabilir.

BEZELYE

Bezelyedeki yüksek kaliteli protein, lif, mikro besinler ve antioksidan bileşikler, iyi bağırsak bakterilerini beslemek ve sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak gibi sağlık yararlarına katkıda bulunur. Bezelye önemli bir K vitamini kaynağıdır.

BARBUNYA

Barbunya gibi lif oranı yüksek gıdalar, şekerin kana emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilir ve bu nedenle kan şekeri düzeylerini düşürür. Barbunya fasulyesi mükemmel bir folat kaynağıdır. Folattan zengin besinler yemek özellikle hamileler için önemlidir, çünkü bu suda çözünen vitamin fetüsün nörolojik gelişimi için hayati önem taşır.



