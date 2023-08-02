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Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi boşanma kararı aldı!

02.08.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire, 18 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi boşanma kararı aldı!

Kanada Başbakanı Trudeau, eski televizyon sunucusu eşi Sophie Gregoire ile 18 yılın ardından boşanma kararı aldı.

Trudeau yaptığı açıklamada, "Sophie ve ben, çok sayıda zorlu ve düşündürücü konuşmadan sonra ayrılma kararı aldığımızı paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi inşa ettiğimiz ve etmeye devam ettiğimiz her şeye karşı derin bir sevgiyle yakın bir aile olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın iyiliği için, bizim ve onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Trudeau’nun ofisi, çiftin yasal bir anlaşma imzaladığını belirterek, "Yakın bir aile olmaya devam ediyorlar ve Sophie ile Başbakan, çocuklarını güvenli, sevgi dolu ve işbirlikçi bir ortamda büyütmeye odaklanıyorlar. Aile önümüzdeki haftadan itibaren tatilde birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Trudeau ve Gregoire çiftinin 3 çocuğu bulunuyor. (İHA)

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Kanada Justin Trudeau

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