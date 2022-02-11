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Kanada'da aşı karşıtı protestolar için OHAL kararı

11.02.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Ontario eyaletindeki aşı karşıtı protestolara karşı hükümet harekete geçti. 14 milyondan fazla kişinin Ontario eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, konuyla ilgili "Kanun ve düzeni yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapan polisimizi desteklemek için gerekli adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'da aşı karşıtı protestolar için OHAL kararı

Kanada’nın Ontario eyaletinde hükümet, aşı karşıtı protestolara karşı olağanüstü hal ilan etti. Öte yandan Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, halkı, Emerson sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, Ontario eyaletindeki kilit sınır kapısı durumunda olan Ambassador Köprüsü'nde devam eden ablukaları sona erdirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Ford, bu yüzden olağanüstü hal ilan ettiklerini söyledi.

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OHAL KARARI

Ford, alınan yeni acil durum önlemleri kapsamında protestoculara 100 bin Kanada doları para cezası ve bir yıla kadar da hapis cezası verebileceklerini ifade ederek, "Bugün, olağanüstü hal ilan etmek için Ontario Başbakanı olarak yetkimi kullanıyorum." dedi.

Tedbirlerin geçici olacağını açıklayan Ford, hükümetin bunları yasada kalıcı hale getirmek için yeni yasalar getirmeyi planladığını duyurdu.

Ford, "Kanun ve düzeni yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapan polisimizi desteklemek için gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.

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ABD İLE TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ontario ve Alberta'daki ABD sınır geçiş noktalarında devam eden bir dizi ablukanın yanı sıra Kanada genelinde de süren aşı karşıtı protestolar, iki ülkenin ekonomisini de olumsuz etkilemeye başladı.

Son olarak Manitoba eyaletindeki Kanada-ABD sınır geçişlerinden biri olan Emerson’da ortaya çıkan yeni bir abluka iki ülke arasındaki ticareti ve trafiği olumsuz etkiledi. (AA)

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Kanada
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