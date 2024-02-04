HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı!

Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı!

04.02.2024 20:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı!

Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı. Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

"1 OCAK 2027'YE KADAR UZATILACAK"

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" dedi.

ggfgfdfg

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının ülke genelindeki şehir ve kasabalardaki konut piyasalarına fiyat artmasına yönelik endişeleri artırdığını açıkladı. Geçtiğimiz ay Kanada’da konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerini iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.

Öte yandan söz konusu yasa ilk olarak 2023 Ocak itibariyle uygulamaya konulmuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kameraya poz verdikleri sırada dehşeti yaşadılar! Kameraya poz verdikleri sırada dehşeti yaşadılar!
İstanbul trafiğinde silahla dehşet saçtı! Skandal görüntüleri o notla paylaştıİstanbul trafiğinde silahla dehşet saçtı! Skandal görüntüleri o notla paylaştı
Asker eğlencesi pahalıya patladı! Ceza yağdıAsker eğlencesi pahalıya patladı! Ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
Kanada konut
En Çok Okunan Haberler
SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

'Dilber' Bahçeli'nin de diline düştü! "Komplo emaresidir"

'Dilber' Bahçeli'nin de diline düştü! "Komplo emaresidir"

Space X bir kez daha erteledi! Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüş mesajı

Space X bir kez daha erteledi! Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüş mesajı

Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti!

Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti!

Tokat'ta heyelan felaketi! 39 hane boşaltıldı, 4 ev ile cami yıkıldı

Tokat'ta heyelan felaketi! 39 hane boşaltıldı, 4 ev ile cami yıkıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.