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  4. Kanada'daki bıçaklı saldırılar dünyayı şoke etti! Flaş gelişme... İkinci kardeş de öldü

Kanada'daki bıçaklı saldırılar dünyayı şoke etti! Flaş gelişme... İkinci kardeş de öldü

08.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 13 ayrı bölgede düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi ölmüş, 19 kişi de yaralanmıştı. İki kardeşin düzenlediği saldırılar dünyada şok etkisi yaratırken saldırganlardan biri olay sonrası ölü bulunmuştu. Kanada polisinden yapılan açıklamaya göre diğer kardeş de yaralı olarak yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanada'daki bıçaklı saldırılar dünyayı şoke etti! Flaş gelişme... İkinci kardeş de öldü

Kanada’da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıların yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. İki kardeşin gerçekleştirdiği korkunç saldırıların ikinci şüphelisi, Myles Sanderson, gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

KENDİNİ YARALADI, HASTANEDE ÖLDÜ

Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komutanı Rhonda Blackmore, düzenlediği basın toplantısında, Myles Sanderson’ın kontrolündeki otomobilin, polis tarafından eyaletteki bir otoyolda takibe alındığını ve takip sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Polis, Myles’ın kendi kendini yaraladığını ve bu nedenle kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

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KARDEŞİ DAMIEN DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Polis, iki gün önce yaptığı açıklamada, James Smith Cree Nation bölgesinde bir evin yakınındaki çimenlik alanda cansız erkek bedeninin bulunduğunu; incelemeler kapsamında bu kişinin Damien Sanderson olduğunu açıklamıştı. Polis, Damien’in vücudunda yaralar olduğunu ifade etmişti.

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YARALILARDAN ÜÇÜ YOĞUN BAKIMDA

Saskatchewan eyaletindeki 13 farklı bölgede düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Polis, yaralar arasında 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Saldırılar sonrası eyalet genelinde güvenlik önlemleri artırılmış ve Damien ve Myles Sanderson kardeşler aranmaya başlamıştı. Saldırıların iki şüphelisi de öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada bıçaklı saldırı
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