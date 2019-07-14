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Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

TORONTO (AA) - Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Başkonsolosluktaki etkinliğe, çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir kalkışma yaşadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu badirenin birlik ve beraberlik içinde atlatıldığını söyledi.

Şen, Toronto Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini de takdim etti.

Resim yarışmasında birinci olan Sena Bayramoğlu'nun ödülü, kendisi Türkiye'de olduğu için babası Sedat Bayramoğlu tarafından alınırken, ikinci olan Dilara Handan Dereci ile üçüncü olan Eda Yılmaz'ın ödülleri de kendilerine verildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şen, "Bu yılki etkinliğin en güzel aşaması, çocuklarımızın katıldığı resim yarışması oldu. Bana göre tüm çocuklarımız birinci." dedi.

Şen, "Bugün buradan, hain FETÖ örgütünün ihanetine rağmen, vatandaşlarımız ve Kanadalı dostlarımızla birlikte ülkemize, milletimize ve vatanımıza bağlılığımızı haykırdık. 251 şehidimizi ve 2 binin üzerindeki gazimizi buradan rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Allah ülkemize bir daha böyle belalar yaşatmasın. Allah vatanımız ve milletimizi her türlü hainlikten ve beladan korusun." diye konuştu.

Etkinlikte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak büyük beğeni toplayan 9 yaşındaki Eslem Sena Kurt isimli öğrenci de Şen tarafından tablet bilgisayarla ödüllendirildi.

Programda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybedenler başta olmak üzere, vatan ve millet uğruna mücadele ederken yaşamını yitiren tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Davetliler, 1 hafta önce açılan ve Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi.

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15 Temmuz darbe girişiminin 3.yılı Kanada Toronto’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlaması Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen

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