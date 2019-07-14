Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

TORONTO (AA) - Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Başkonsolosluktaki etkinliğe, çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir kalkışma yaşadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu badirenin birlik ve beraberlik içinde atlatıldığını söyledi.

Şen, Toronto Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini de takdim etti.

Resim yarışmasında birinci olan Sena Bayramoğlu'nun ödülü, kendisi Türkiye'de olduğu için babası Sedat Bayramoğlu tarafından alınırken, ikinci olan Dilara Handan Dereci ile üçüncü olan Eda Yılmaz'ın ödülleri de kendilerine verildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şen, "Bu yılki etkinliğin en güzel aşaması, çocuklarımızın katıldığı resim yarışması oldu. Bana göre tüm çocuklarımız birinci." dedi.