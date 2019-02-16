Kanada’da 170'ten fazla tırlık protesto konvoyu başkent yolunda

TORONTO (AA) - Kanada'da son aylarda üst üste gelen sorunlarla baş etmeye çalışan Trudeau hükümeti, şimdi de tır sürücülerinin protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Alberta eyaletine bağlı Red Deer kentinden federal başkent Ottawa'ya kadar olan 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki güzergahı, 4 gün boyunca katedecek olan 170'ten fazla tır sürücüsünün eylemi, polis kontrolünde devam ediyor.

Trudeau hükümetinin federal karbon vergisini de içine alan C-69 sayılı yasası nedeniyle işlerinden olduklarını belirten protestocular, Ottawa'nın petrol ve doğal gaz politikalarını değiştirmesini istiyor. Önceki gün 170 araçla Red Deer kentinden yola çıkan konvoya yolda da katılımlar olduğu, araç sayısının Ottawa'ya kadar 200'ü geçmesinin beklendiği belirtiliyor.

Eksi 25 dereceyi aşan soğuğa rağmen ilerleyen konvoyun organizatörleri, Ottawa'ya vardıklarında da federal parlamento binası önünde bir miting düzenlemeyi planlıyor.

Alberta'da eyalet genelinde aylarca süren protestoların ardından Başbakan Justin Trudeau ve hükümetinin politikalarını kınayan pankartlarla toplanan grubun sözcülerinden Mike Jepson, "Amacımız işimizi geri almak. Petrol ve gaz endüstrisinde ve diğer endüstrilerde çalışan birçoğumuzun ve Alberta'nın canı yanıyor. Buradaki tüm bu kamyonlar şu an işlerinde çalışıyor olmalıydı ama enerji sektörümüzde olanlardan dolayı öyle değiller." dedi.