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Kanada’da 170'ten fazla tırlık protesto konvoyu başkent yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Trudeau hükümetinin petrol ve doğal gaz politikalarını protesto eden tır sürücüleri 4 gün sürecek protesto konvoyuyla başkent Ottawa'ya ilerliyor

TORONTO (AA) - Kanada'da son aylarda üst üste gelen sorunlarla baş etmeye çalışan Trudeau hükümeti, şimdi de tır sürücülerinin protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Alberta eyaletine bağlı Red Deer kentinden federal başkent Ottawa'ya kadar olan 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki güzergahı, 4 gün boyunca katedecek olan 170'ten fazla tır sürücüsünün eylemi, polis kontrolünde devam ediyor.

Trudeau hükümetinin federal karbon vergisini de içine alan C-69 sayılı yasası nedeniyle işlerinden olduklarını belirten protestocular, Ottawa'nın petrol ve doğal gaz politikalarını değiştirmesini istiyor. Önceki gün 170 araçla Red Deer kentinden yola çıkan konvoya yolda da katılımlar olduğu, araç sayısının Ottawa'ya kadar 200'ü geçmesinin beklendiği belirtiliyor.

Eksi 25 dereceyi aşan soğuğa rağmen ilerleyen konvoyun organizatörleri, Ottawa'ya vardıklarında da federal parlamento binası önünde bir miting düzenlemeyi planlıyor.

Alberta'da eyalet genelinde aylarca süren protestoların ardından Başbakan Justin Trudeau ve hükümetinin politikalarını kınayan pankartlarla toplanan grubun sözcülerinden Mike Jepson, "Amacımız işimizi geri almak. Petrol ve gaz endüstrisinde ve diğer endüstrilerde çalışan birçoğumuzun ve Alberta'nın canı yanıyor. Buradaki tüm bu kamyonlar şu an işlerinde çalışıyor olmalıydı ama enerji sektörümüzde olanlardan dolayı öyle değiller." dedi.

Kamyonların birçoğuna, hükümetin ülkenin yeni petrol boru hatları da dahil olmak üzere endüstriyel projeleri onaylama sürecini yenilemek ve kolaylaştırmak için çıkaracağı yeni Etki Değerlendirme Yasası olan C-69'u protesto eden afişler asıldı.

Yeni yasa, değerlendirme sürecine kimlerin katılabileceği ve yerli topluluklar ile herhangi bir projeden etkilenebilecek gruplarla erken aşamada istişare oluşturma konusunda sınırlamalar getirecek olması nedeniyle eleştiriliyor.

- Sarı yeleklilere benzetiliyorlar

Konvoy katılımcılarının birçoğu, işleri gereği giydikleri sarı yelekler nedeniyle, medyada, geçen yıl Fransa'da başlayan ve başlangıçta ekonomik adaletsizliğe odaklanan bir protesto hareketinin sembolü haline gelen sarı yeleklilere benzetiliyor.

Konvoy organizatörlerinden Glen Carritt, basına yaptığı açıklamada, "Biz Fransa'daki sarı yelekliler gibi değiliz. Her saygılı, barışçıl, radikal olmayan Kanadalı bu harekette bizimle olabilir. Irkçılık, nefret veya o türden herhangi bir yaklaşım için hoşgörümüz yok. Şu anki hükümetle ilgili herhangi bir endişesi olan herkesi memnuniyetle karşılıyoruz. İnsanlar günlük işlerini, evlerini kaybediyor. Bu bize saygısızlıktır. Bu kabul edilebilir mi? Bu yüzden Ottawa'ya tam olarak nasıl hissettiğimizi bilmelerini sağlamak için toplanıyoruz." diye konuştu.

Konvoydaki katılımcılardan Patrick King ise karbon vergisinin Kanadalıları dezavantajlı duruma getirdiğini savundu. King, "Kaynaklarımızla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olma fırsatına sahibiz ancak yine de petrol ve doğal gazdaki üretimimizi azaltıyoruz. Suudi Arabistan ise azalttıklarımızı karşılamak için üretimlerini artırıyor. Ülkemize gelen yabancı petrolleri için karbon vergisi ödemek zorunda değiller. Ama biz ekmeğimize, gazımıza, sıcaklığımıza, faturalarımıza karbon vergisi ödemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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