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Kanada’da rehine krizi devam ediyor.

14.11.2020 00:37 | Son Güncelleme:
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Kanada’nın Montreal şehrinde öğle saatlerinde Fransız oyun şirketi olan Ubisoft binasının çatısında onlarca Ubisoft çalışanı kim veya kimler tarafından yapıldığı belli olmayan kişiler tarafından rehin alındı.

Kanada’nın Montreal şehrinde öğle saatlerinde Fransız oyun şirketi olan Ubisoft binasının çatısında onlarca Ubisoft çalışanı kim veya kimler tarafından yapıldığı belli olmayan kişiler tarafından rehin alındı. Bölgeye 1.30 sularında çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bir yandan da polis helikopterleri olayı havadan takip etmeye başladı. Olay yeri ve çevresi polis tarafından kapatıldı. Rehinelerde herhangi bir telaş görünmezken veya şimdiye kadar herhangi bir ölü veya yaralı bildirilmemesine rağmen sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor. Olayla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken polisin bekleyişi devam ediyor.

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