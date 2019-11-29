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Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü  

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kanada'nın Kingston şehrinin kuzeyinde bulunan ormanlık alana tek motorlu küçük uçak düştü.

Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü  

Kanada'nın Kingston şehrinin kuzeyinde bulunan ormanlık alana tek motorlu küçük uçak düştü. 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Toronto Buttonville Belediye Havaalanı’ndan Çarşamba günü kalkış yapan Piper PA-32 model uçağın Kingston şehrindeki Norman Rogers Havalimanı’na gitmekte olduğu bildirildi.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yayınlanan basın açıklamasında, enkazın ilk incelenmesinde uçağın zemine dik çarptığı belirlendi. Çarpma sonrasında yangın çıkmadığı açıklandı. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tarafından uçağın enkazına ulaşıldığı ve kaza nedeninin henüz anlaşılmadığı, soruşturmanın devam ettiği yetkililer tarafından ifade edildi.

KAYNAK: DHA

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Kanada uçak ölüm

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