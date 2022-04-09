Kanadı kırılmış, göç yolculuğu yarım kalmıştı! Bahar leylek 2 ay tedavi görecek

Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, Arnavutköy'de benzin istasyonu çalışanı tarafından otoyol kenarında bulundu. Yaralı hayvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekipler, kanadı kırık leyleğe 'Bahar' adını verdi. İlk tedavinin ardından 'Bahar leylek', Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tabiat Hayatları Müdürlüğü'ne sevk edildi.

YARALARI SARILDI, ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE BAŞLANDI

'Bahar' adını verdikleri leyleğin kendilerine getirildiği açık yarası olduğunu belirten veteriner hekim Savaş Başar Kudal, "Leyleğimizin açık yarası mevcuttu ve kanadının altı kırılmıştı. Birimimize geldiğinde röntgenini aldık. Röntgende kırığı tespit ettik. Yaraları temizlendi. İlk olarak laktatlı bandaja aldık. Durumuna göre antibiyotik tedavisine başladık. Bandajını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tabiat Hayatları Müdürlüğü'ne sevk ediyoruz" dedi.

TEDAVİSİ 2 AY SÜREBİLİR

Leyleğin kanadında oluşan kırığın durumunun daha detaylı değerlendirileceğini ifade eden Kudal, "Leylek orada da tedavi görecek ve durumu zaman içerisinde belli olacak. Açık yarası da olduğu için enfeksiyon durumuna bağlı olarak tedavisi 1 ila 2 ay sürebilir. Kırığı biraz komplike olduğu için durumu değerlendirilecektir. Belki kırık iyileşmeyebilir ve kanadını almamız gerekebilir. Bunun dışında her şey yolunda giderse 2 ay içinde uçmaya başlayabilir" diye konuştu.

ARAÇLAR YOL KENARINDA DİKKATLİ OLMALI

Kırığın neden meydana geldiğini bilmediklerini belirten Kudal, "Bir yere takılmış ya da araç çarpması da olabilir. Bunlar vahşi hayvanlar, kendilerine yer yapmaya geliyorlar ve yazı burada geçirecekler. Onlara mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Evcil hayvanlarımızdan da uzak tutmamız gerekir. Bunun dışında araçların da yol kenarlarında dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)



