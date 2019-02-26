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Kanal 33, 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

MERSİN'in yerel televizyonu Kanal 33, düzenlenen gala ile 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA) MERSİN'in yerel televizyonu Kanal 33, düzenlenen gala ile 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Kent merkezindeki otelde düzenlenen geceye TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı, STK temsilcileri, işadamları, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı. Kanalın çalışanları ve sponsor şirketlerin temsilcilerine plaket takdim edildiği gecede konuşan Elvan, Kanal 33 tarafsızlığı ile, herkese eşit mesafede olması ile de takdir kazanmış olan bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Daha nice 25 yıllara diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kanal 33'ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Her zaman Kanal 33 ile beraberiz. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum dedi. Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ise kente hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Kanal 33'ün 25'inci kuruluş yıldönümü pastası kesildi.

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