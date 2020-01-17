Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunun onaylanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

ÇED raporuyla ilgili biliyorsunuz on binlerce insanımız başvurdu. Bugün Bakanlık kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil aslında. Biz süreçleri takip etmeye devam edeceğiz.

Hukuki haklarımızı kullanacağız. 1:100.000 planına itiraz dilekçemizi sunuyoruz. Ama süreci de burada bitirmiyoruz. Herkesin mahkeme açma hakları vardır. Bu konuda ben mahkeme açma hakkımı kullanacağım, toplumun da en üst düzeyde kullanacağını biliyorum. Tüm İstanbulluların da bu itiraz haklarını kullanacağını hissediyorum.

Hukuki olaylarla sonuna kadar İstanbul'un hayati sorunu olan, bana göre İstanbul'a yapılacak en büyük ihanet olacak olan bu projeye itiraz edeceğiz. Tüm haklarımızı kullanacağız.

