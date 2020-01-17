HABER
  4. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunun onaylanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki

Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunun onaylanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İtirazımızı yapacağız. Tüm İstanbulluların da bu itiraz haklarını kullanacağını hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunun onaylanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

ÇED raporuyla ilgili biliyorsunuz on binlerce insanımız başvurdu. Bugün Bakanlık kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil aslında. Biz süreçleri takip etmeye devam edeceğiz.

Hukuki haklarımızı kullanacağız. 1:100.000 planına itiraz dilekçemizi sunuyoruz. Ama süreci de burada bitirmiyoruz. Herkesin mahkeme açma hakları vardır. Bu konuda ben mahkeme açma hakkımı kullanacağım, toplumun da en üst düzeyde kullanacağını biliyorum. Tüm İstanbulluların da bu itiraz haklarını kullanacağını hissediyorum.

Hukuki olaylarla sonuna kadar İstanbul'un hayati sorunu olan, bana göre İstanbul'a yapılacak en büyük ihanet olacak olan bu projeye itiraz edeceğiz. Tüm haklarımızı kullanacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
‘Panorama 1326 Bursa’ artık bir dünya markası‘Panorama 1326 Bursa’ artık bir dünya markası
AK Parti'li Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştıAK Parti'li Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çed Raporu İBB Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 40 yorum
tam bi mal bu adam yaaa
Bu adama birileri anlatsın artık.. PKK Sponsorlarını ziyaret ettiğinde de "Size 16 Milyon İstanbullu'nun Selamını Getirdim" demişti. Külliyen YALAN! Tepki gösterecek olanlar; PKK Sponsorlarına selamını götürdükleridir sadece.. Zaten Ordan Fransa'ya gidip Barış Dili Ödülü aldığı günden Beridir Kanal İstanbul ile ilgili konuşup duruyor.. AğaBabalarından yeni Ödül kapmanın peşinde yine
millet beyni ni yemis yok kanal istanbulda istanbul...lan neyapiyacaksiniz kanali ne isinize yariyacak..teknenizmi var geminizmi açsiniz...istanbul a neyarari olcak..kopruleri verdiler yabancilara isletiyorlar...rant tan baska bisey degil..kanal i savunanlara soruyorum turkiyede okadar sorun varken yazik degilmi o paraya...HANI EYT ICIN BUTCE YOKTU...BU PARA NEREDEN GELIYOR...MILLETE EV YAPIP VERSENIZE O PARAYLA...KOYUNLARDA KANAL DA KANAL DER..
tüm istanbulluların itiraz haklarını kullanacağına inanıyormuş. basİT insan
hadi bi hava al hadi hadi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada ölüm duası yaptığı gün hayatını kaybetti

Sosyal medyada bunu yazdığı gün hayatını kaybetti

Kol ve bacakları kesilmiş halde battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili yeni gelişmeler

Kol ve bacakları kesilmiş halde battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili yeni gelişmeler

Yer: Isparta! Ağaçtan çocuğun üzerine kedi atladı

Ağaçtan çocuğun üzerine atladı!

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül faytonlarla ilgili yeni sistemi anlattı

Adalar'da yeni dönem! Erdem Gül sistemi anlattı

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Muğla'dan acı haber! Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.