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Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

Hatay’da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir su kanalına inek düştü.

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

Hatay’da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir su kanalına inek düştü. Sahibinin ve çevredekilerin uğraşlarına rağmen inek bir türlü kanaldan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halatla ineği karaya çıkardı.
İneğin sahibi hayvanını telef olmaktan kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

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