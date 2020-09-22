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Kanala uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 07:15 | Son Güncelleme

Malatya’da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kanala uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Y.T. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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