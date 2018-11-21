Kanalizasyon çukuruna düşen Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de kaçan topunu almak isterken kanalizasyon çukuruna düşen Suriye uyruklu Omer Naami (7), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Kasım günü saat 15.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Omer Naami, iddiaya kaçan topunu almak isterken kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarılan Naami, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Omer Naami, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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