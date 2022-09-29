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  4. Kandil'e hava harekatı! Bakan Akar duyurdu: Asos'ta sözde komuta yeri vuruldu

Kandil'e hava harekatı! Bakan Akar duyurdu: Asos'ta sözde komuta yeri vuruldu

29.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, düzenlenen terör operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasının ve sözde komuta yerini vurulduğunu duyurdu.

Kandil'e hava harekatı! Bakan Akar duyurdu: Asos'ta sözde komuta yeri vuruldu

Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonla ilgili detayları paylaşan Milli Savunma Bakanı Akar "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunuyor. Kandil'e hava harekatı yapıldığını söyleyen Akar, "2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu" dedi.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktayı düşünün, büyük bir başarı. Millet olmak demek bu demek, geri gitmek yok. Bütün Şırnak’taki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri gece demeden gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor. Bizim etki ve ilgi alanımız genişledi. Bizler her zamankinden çok çalışmak zorundayız. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz. Birliğimiz, bütünlüğümüzü, bekamızı sağlayacağız. Devletimiz problemlerin çözülmesi için çalışmalar yapılıyor.

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Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız. PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Terörü bitireceğiz, rehavet yok.

KANDİL'E HAVA HAREKATI

Daha 26'sında geçtiğimiz 2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve bu devam edecek."

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok. Teröristler uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmak için her şeyi yapıyor. Türkler ve Kürtler kardeştir. Geçmişte ve günümüzde çok teşebbüs oldu, direndik, direnmeye devam edeceğiz. Tek yumruk olacağız. Bu vatanı biz beraber kurduk, fitneye fesata su taşımayalım. İster adı PKK olsun ister YPG olsun bunlar terörist. Terör belasından kurtulmakta kararlıyız.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

25 milyondan fazla takıl Ukrayna limanlarınadan çıktı. Rehine krizi vardı, sayın cumhurbaşkanımız diplomasi ile çözdü.

Yunanistan’ın provokatif eylemleri, saldırgan tutumları var. Barışçıl çözüm yolları arıyoruz. Zenginliklerin adilce paylaşılmasını istiyoruz.

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Hulusi Akar terör operasyonu
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