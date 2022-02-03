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Kandil ne zaman, hangi gün? 3 Şubat bugün kandil mi?

03.02.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından önemli sayılan günlerden biri olan Regaip Kandili, 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgeler. 2022 Regaip Kandilinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Regaip Kandili'nde manevi duygular yoğunlaşır, bol dol dua edilir. Kandil günleri hayır, yardım artar. Peki 3 Şubat bugün kandil mi? İşte merak edilenler...

Kandil ne zaman, hangi gün? 3 Şubat bugün kandil mi?

Regaip Kandili'nde milyonlarca müslüman ibadet eder, akrabalar, dostlarla selamlaşır ve yardım artar. Regaip Kandili'nin ne zaman olduğunun yanı sıra bu özel günde nasıl ibadet edileceği ve oruç tutulup tutulmayacağı da araştırılıyor. Regaip Kandili'nde tevbe etmek ve istiğfarda bulunmak önem taşıyor. 2022 kandil tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Dini günler takviminde yer alan bilgiye göre Regaip Kandili 3 Şubat 2022 gecesi idrak ediliyor. Miraç Kandili 27 Şubat Pazar 2022 Pazar, Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe ve Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Regaip Kandili'nde kutsal kitap Kur'an- Kerim'in okunması ya da dinlenmesi tavsiye edilir. Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalıdır. 3 aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başladı.

Kandil ne zaman, hangi gün? 3 Şubat bugün kandil mi?

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip gecesinin gündüzünde, Müslümanların oruç tutması tavsiye edilir.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edecek. 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ramazan Bayramı Arifesi olacak ve 2 Mayıs 2022'den 4 Mayıs 2022'ye kadar Ramazan Bayramı kutlanacak.

Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü idrak edecek ve 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününden 12 Temmuz 2022 Salı gününe kadar Kurban Bayramı kutlanacak. Hicri Yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure günü 08 Ağustos 2022 Pazartesi günü olacak.


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Regaip kandili Mevlid kandili

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