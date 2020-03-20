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Kandil Simidi tarifi: Evde Kandil simidi nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Yarın yani 21 Mart günü Miraç Kandili. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok kişi mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayıp evde oturuyor. Kandil simidi almaya çıkmak istemiyorsanız evdeki malzemelerle evde kandil simidi yapabilirsiniz. İşte lezzetli kandil simidi tarifi...

Kandil Simidi tarifi: Evde Kandil simidi nasıl yapılır?

2020 yılının Miraç Kandili vakti geldi. 21 Mart gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Türkiye’de bir gelenek olarak kandillerde pastaneler Miraç Kandili satar. Ancak koronavirüs nedeniyle pek çok kişi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyor. Yine de kandil geleneğini sürdürüp lezzetli bir kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi yapabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzeme Listesi:

  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket Sana Margarin
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • Göz kararı un
  • 1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı:

  • Adım 1: Yumurta akı hariç bütün malzemelerİ karıştırıp hamur yapın. Yarım saat dinlendirin.
  • Adım 2: Küçük simitler yapın. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörekotuna bulayın.
  • Adım 3: Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
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