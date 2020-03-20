Kandil Simidi tarifi: Evde Kandil simidi nasıl yapılır?

2020 yılının Miraç Kandili vakti geldi. 21 Mart gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Türkiye’de bir gelenek olarak kandillerde pastaneler Miraç Kandili satar. Ancak koronavirüs nedeniyle pek çok kişi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyor. Yine de kandil geleneğini sürdürüp lezzetli bir kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi yapabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzeme Listesi:

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket Sana Margarin

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

Göz kararı un

1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı: