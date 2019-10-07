"Kandil'e beyaz bayrak çektirilecek"

Tank paletlerinin çıkardığı gürültünün ardından ABD güçlerinin bölgeyi terk ederek güneye geçtiklerini ifade eden Perinçek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, daha sınırın ötesinde geçmeden nasıl bir etki yaptığını görmeye başladık. Oradaki işgal kuvvetleri, Resul Ayn ve Tel Abyat'tan çekildi. Türk ordusunun sınırı geçeceği haberi, tankların paletlerinin gürültüsü, düşmanda böyle esaslı bir etki yarattı. Tabii bu bir kararlılığın sonucudur. Türkiye kararlılığını göstermiştir." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin terörü yenip kesin zafere ulaşması için tarihi koşulların oluştuğunu belirterek, "Kesin zaferden kastımız; PKK, YPG, PYD ve SDG'nin kökünün kurutulması ve Kandil'e beyaz bayrak çektirilmesidir." dedi.

- "Türkiye kararlığını sürdürecektir"

"Amerika oraya silahla geldi ve silahla gönderiliyor" diyen Perinçek, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Batı Asya'ya Irak'ı işgal ederek geldi. Arkasından 2010 yılından sonra Suriye'de bir iç savaş kışkırttı. Suriye devletini yıkmaya kalktı. Suriye direndi ve ABD bunu başaramadı. Suriye'nin direnişi bugün ABD'nin çekilmesinde son derece önemlidir. Şimdi Türkiye'nin kesin zafere ulaşması için tarihi koşullar oluşmuş bulunuyor. Kesin zaferden kastımız ise PKK, YPG, PYD ve SDG'nin kökünün kurutulması ve Kandil'e beyaz bayrak çektirilmesidir. Tarihi hedef, 'güvenli bölge' değil. Tarihi hedef PKK'nın kökünün kazılmasıdır. Amerika silahlı geldi ancak silahla gidebilir. Türkiye'nin silahlı kararlığı bu sonucun alınmasında başlıca en büyük nedendir. Onun için Türkiye bu kararlılığı sürdürecektir."

- "Trump, Ankara'ya gelmelidir"

Amerika'dan gelen görüşme taleplerinin oyalamaya yönelik olduğunu söyleyen Perinçek, "Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorsa, o Ankara'ya gelmelidir. Görüşmek isteyen biz değiliz. Görüşmek isteyen Trump'tır. Trump'ın neler yapmak istediğini Türk milleti ve devleti olarak saptamışız. Madem ki bizimle görüşmek istiyor, atlasın uçağına Ankara'ya gelsin. Bu aşamada Amerika'ya gidilmesinden bahsedilmesi, bir tereddüttür, duraksamadır ve karşı tarafa cesaret verir." ifadelerini kullandı.