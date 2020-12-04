Kanguru aparatı ne zaman kullanılmalı?

Kangurular yavrularını vücutlarında doğal olarak gelişen keselerde taşır. Bu keselerden ilham alınarak tasarlanan kanguru aparatları sayesinde bebeklerinizi taşımak artık oldukça rahat ve fonksiyoneldir.
Kangurulardan ilham alınarak tasarlanan ve genellikle bebekleri taşımak için kullanılan ürünlere kanguru yenidoğan aparatı ismi verilir. Bu aparat, kollarınızı kullanmadan, bebeğinizi kendinize yakın ve güvenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Bu ürünler evde, günlük rutin işlerinizi yaparken veya seyahatlerde en büyük yardımcınızdır. Bebek arabalarına göre daha kullanışlı olduğu söylenebilir. Genellikle bebek arabaları ile yapılan seyahatlerde toplu taşıma sorunu, bebek arabasının toplanması veya taşınması gibi birçok zahmetli işi de beraberinde getirir. Bu nedenle bebek kanguruları hayat kurtarıcıdır.
Bebek kangurusu almaya karar veren her ebeveynin aklından geçen sorulardan biri de kangurunun zararlı olup olmadığıdır. Bu genellikle çok tartışılan konulardan biridir. Çünkü bazı ebeveynler kanguru kullanımının bebeğin gelişimine olumsuz bir katkı sağladığını savunur. Ancak kaynağı belirsiz birçok bilginin esasında yanlış bilgi olduğu pek çok kişi tarafından bilinir. Özellikle yeni doğan bebeklerin kendilerini en rahat hissettiği yer elbette anne kucağıdır. Ancak günün her saati bebeği kucakta taşımak hem anne hem de bebek için yorucu bir hal alır. Bu aparatlar sayesinde kucakta taşıma işlemi kolaylaşır. Bebek kangurusu kullanmak zararlı değildir, aksine birçok faydası bulunur. Hatta bebeklerin iç kulakta yer alan vestibüler sistemi için gerekli olduğu söylenebilir. Bebeklerin askı ile taşınması denge açısından oldukça önemlidir. Taşınma sırasında bebek hareket eder ve bu hareket sayesinde vestibüler sistem uyanır. Bu sistem bebeklerin rahat nefes almalarına ve büyümelerine katkı sağlar. Bir diğer faydası ise bebeğin ebeveyni ile yakın temas kurmasını ve bu sayede güven duygusunu geliştirmesine katkıda bulunmasıdır. Kanguru ile taşınan bebek çevresini daha iyi gözlemleyebilir, öğrenme kapasitesini artırır.
Kanguru aparatı alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Genellikle bu ürünler bir kez alınır, bu nedenle doğru ürün seçimi önemlidir. Öncelikle seçeceğiniz ürünün sırt desteğinin olmasına özen göstermelisiniz. Bebeğin kemik yapısına veya eklemlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ergonomik kanguru modellerini tercih edebilirsiniz. Özellikle alacağınız modelin Kalça Çıkığı Enstitüsü tarafından onaylanmış olmasına dikkat edilmesi gerekir. Genellikle ebeveynler tarafından sorulan “Kanguru ne zaman kullanılır?” sorusuna da cevap olarak kanguruların genellikle, 6. aydan itibaren kullanıldığı söylenir. Ancak kullanılacak olan kangurunun türüne göre bu zaman dilimi değişir. Kanguru aparatının üretildiği kumaş türü de önemlidir. Terletmeyecek ve nefes alabilen kumaş türüne sahip olmalı, baş destek kısmı bulunmalıdır. Cepli olan modeller kullanım açısından daha avantajlıdır. Aynı zamanda omuz askılarının geniş olması da büyük fayda sağlar. Bebeği taşıyan kişinin bel, boyun ve omuz kısımlarına yüklenen ağırlığı ölçülü bir şekilde dağıtmalıdır. Seçilecek olan ürün bu hususlar göz önüne alınarak değerlendirilebilir.
Aparatı aldıktan sonra nasıl kullandığınız oldukça önemlidir. Doğru kullanılmaması sonucunda bazı problemler ortaya çıkabilir. Kundak şeklinde omuza asılan aparatların bebeğin ağzını kapatmamasına dikkat edilmelidir. Yanlardaki boşluklardan kollarını ve bacaklarını sarkıtarak bebeğinizi kanguruya kolayca yerleştirebilirsiniz. Klasik kanguru modellerinde X şeklinde çapraz bağlar mevcuttur. Bu bağlar bebeğin vücudunu tamamen sararak güvenli tutuş sağlar. Bu bağların dışında bel kısmında yer alan kemerler mevcuttur. Kemerlerin ayarları yapılarak bebek yerleştirilir. Aparatlar bebeğin yüzünün istenilen tarafa çevrilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır. Ancak ilk aylar bebeğin yüzünün size bakması sağlıklı bir gelişim için gereklidir. Bebekler genellikle 9-12 kg aralığına ulaşana kadar kanguru ile sağlıklı bir şekilde taşınabilir. Bu ürünlerin sizlere sunduğu birçok avantaj söz konusudur. Puset, bebek arabası gibi taşıma aparatlarına göre daha rahat bir kullanım imkanı sunar. Bu ürünlerde bebeğinizi taşırken onun ağırlığını hissetmezsiniz. Bebek kangurularının aynı zamanda bebeğin ebeveynleri ile kuracağı duygusal teması güçlendirmek adına en etkili ürünlerden biri olduğu söylenir.
Bebeğinizi taşımak için kullanılan en güvenli ve en ergonomik yollardan biri kanguru aparatlarıdır. Diğer taşıma aparatlarına oranla fiyatları oldukça uygundur. Ancak fiyatlar markadan markaya farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar genelde kangurunun üretildiği malzemenin türüne, kalitesine ve aparatlara eklenen ürünlerin sayısına göre değişiklik gösterir. Bebeğin ilerleyen aylarda değişen taşıma şekillerine uygun olarak tasarlanan ve taşıma pozisyonlarının artışını destekleyen başlıklar bu eklentilere örnek olarak gösterilebilir. Birçok marka farklı modellerde kanguru ürünlerini piyasaya sunar. Ancak bu modeller arasında belirleyici olan faktör, bebeğinizin kilosuna ve dönemine uygun olan modellerin tercih edilmesidir. Örneğin kanguru mamadusu bebeğinizin doğumundan itibaren 4 yaşına kadar güvenle kullanabilirsiniz. Bebeğinizin güvenliğini sağlayan ve pratik kullanıma sahip olan bebek kanguruları ile günlük yaşamınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz.
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