Kanguru aparatı ne zaman kullanılmalı?

Kangurular yavrularını vücutlarında doğal olarak gelişen keselerde taşır. Bu keselerden ilham alınarak tasarlanan kanguru aparatları sayesinde bebeklerinizi taşımak artık oldukça rahat ve fonksiyoneldir.

Kanguru Aparatı Nedir?

Kangurulardan ilham alınarak tasarlanan ve genellikle bebekleri taşımak için kullanılan ürünlere kanguru yenidoğan aparatı ismi verilir. Bu aparat, kollarınızı kullanmadan, bebeğinizi kendinize yakın ve güvenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Bu ürünler evde, günlük rutin işlerinizi yaparken veya seyahatlerde en büyük yardımcınızdır. Bebek arabalarına göre daha kullanışlı olduğu söylenebilir. Genellikle bebek arabaları ile yapılan seyahatlerde toplu taşıma sorunu, bebek arabasının toplanması veya taşınması gibi birçok zahmetli işi de beraberinde getirir. Bu nedenle bebek kanguruları hayat kurtarıcıdır.

Bebek Kangurusu Kullanmak Zararlı Mıdır?

Bebek kangurusu almaya karar veren her ebeveynin aklından geçen sorulardan biri de kangurunun zararlı olup olmadığıdır. Bu genellikle çok tartışılan konulardan biridir. Çünkü bazı ebeveynler kanguru kullanımının bebeğin gelişimine olumsuz bir katkı sağladığını savunur. Ancak kaynağı belirsiz birçok bilginin esasında yanlış bilgi olduğu pek çok kişi tarafından bilinir. Özellikle yeni doğan bebeklerin kendilerini en rahat hissettiği yer elbette anne kucağıdır. Ancak günün her saati bebeği kucakta taşımak hem anne hem de bebek için yorucu bir hal alır. Bu aparatlar sayesinde kucakta taşıma işlemi kolaylaşır. Bebek kangurusu kullanmak zararlı değildir, aksine birçok faydası bulunur. Hatta bebeklerin iç kulakta yer alan vestibüler sistemi için gerekli olduğu söylenebilir. Bebeklerin askı ile taşınması denge açısından oldukça önemlidir. Taşınma sırasında bebek hareket eder ve bu hareket sayesinde vestibüler sistem uyanır. Bu sistem bebeklerin rahat nefes almalarına ve büyümelerine katkı sağlar. Bir diğer faydası ise bebeğin ebeveyni ile yakın temas kurmasını ve bu sayede güven duygusunu geliştirmesine katkıda bulunmasıdır. Kanguru ile taşınan bebek çevresini daha iyi gözlemleyebilir, öğrenme kapasitesini artırır.