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Kanıtlandı! Erkekler de doğum kontrol hapı kullanacak

06.03.2021 08:49 | Son Güncelleme:
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Kanıtlandı! Erkekler de doğum kontrol hapı kullanacak

Yıllardır kadınlar doğum kontrolünün sorumluluğunu hap şeklinde tek başına taşıyor. Ancak artık erkekler de bu sorumluğu taşımaya başlayacak gibi görünüyor. Öyle ki bu hapların etkinliği artık kanıtlandı.

ABD'deki bilim insanları geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitkiden elde edilen doğal bir bileşiğin erkek doğum kontrolünde kullanılabiceğini buldular.

Nature Communications adındaki akademik dergide yayınlanan araştırmada, fareler ve maymunlar üzerinde denenen söz konusu bileşiğin, hayvanları geçici olarak kısır hale getirebildiği ifade edildi.

HAYVAN ÇALIŞMALARI OLUMLU SONUÇ VERDİ

Hayvan deneylerinde, araştırmacılar, tek bir günlük dozun erkek fareleri üç ila dört hafta içinde ve maymunları beş ila altı hafta içinde kısır bıraktığını buldular. Uzmanlar, bileşiğin, hayvanların spermlerinin neredeyse yüzde 100'ünü yumurtaya yüzemeyecek şekilde değiştirerek işe yaradığını söylediler.

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Çalışma, tedavi durdurulduktan sonra, erkeklerin dört ila altı hafta içinde tekrar doğurgan hale geldiklerini ve sağlıklı yavrular üretebildiklerini buldu.

Ayrıca, bileşik tedavisinin kısa veya uzun vadeli kullanımında hiçbir toksik etki olmadığını da buldu.
Bileşiğin güvenli ve etkili bir şekilde erkek doğum kontrol hapı olarak çalıştığı öne sürüldü.

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YILLARCA SÜREN ARAŞTIRMA ARTIK SON BULDU

Konu hakkında konuşan doktor, "Sperm toplanmasının son birkaç adımı için kritik olan bir proteini hedefleyen bir bileşiğin testis hücrelerinde ciddi tükenmeye neden olmadan işlevsiz sperm üretimine yol açacağı fikrini geliştirmemize ilham veren onlarca yıllık temel araştırmanın sonunda işe yaraması ve bu bileşiğin ideal bir erkek doğum kontrol hapı olduğu için çok heyecanlıyız. Umarım, hormonal olmayan erkek doğum kontrol hapını gerçeğe dönüştürmek için yakın zamanda insan klinik araştırmalarına başlayabileceğiz'' dedi.


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