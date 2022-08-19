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Kanıtlandı! Otomobillerdeki fiziksel tuşlar, dokunmatik ekranları yendi

19.08.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç merkezli bir dergi, arabalardaki fiziksel tuşların dokunmatik ekranlardan daha iyi olup olmadığını öğrenmek istedi. Yapılan deney sonucunda, fiziksel tuşları olan bir arabanın testteki diğer tüm modern arabaları geride bıraktığı ortaya çıktı. Böylece herkesin düşündüğü ancak ispat edemediği şey bilimle desteklendi.

Kanıtlandı! Otomobillerdeki fiziksel tuşlar, dokunmatik ekranları yendi

Modern otomobillerin çoğu artık dokunmatik ekranlara sahip. Dokunmatik ekran arayüzleri sayesinde, otomobil üreticilerinin çeşitli kontroller için fiziksel düğmeler kullanması gereksiz bir hal alıyor. Hatta Tesla'nın araçlarında neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmuyor. Böylece multimedya kontrolleri çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak gerçekte öyle mi? Bilim, otomobil tutkunları arasında bir tartışmaya dönen bu konuyu araştırdı ve ilginç bir sonuca ulaştı.

"FİZİKSEL TUŞ MU YOKSA DOKUNMATİK EKRAN MI?" DENEYİ

Android Authority'nin haberine göre, İsveç merkezli dergi Vi Bilägare, bu amaca uygun bir şekilde bir deney yaparak, sürücüleri on iki farklı araca yerleştirdi. Bu araçlardan biri herhangi bir dokunmatik ekrana sahip olmayan 2005 model Volvo C70 idi. Farklı markalardan oluşan diğer 11 araç ise hem düğmelere hem de ekrana sahip olan Subaru Outback’ten neredeyse tamamen dokunmatik sistemlerden oluşan Tesla Model 3’e kadar birçok farklı dokunmatik arayüze sahip otomobili içeriyordu.

fiziksel buton

Sürücülere tüm araçları tanımak için zaman verildi. Ardından araştırmacılar, sürücülerin belirli görevleri yerine getirmelerinin (araba sürerken) ne kadar sürdüğünü belirledi. Bu görevler, ısıtmalı koltukları açma, ısıtmayı/klimayı açma veya kapatma ve radyoyu ayarlama gibi bir sürücünün çoğunluka yaptığı bazı basit görevleri içeriyordu.

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İŞTE SONUÇ! İKİ KATINDAN FAZLA...

Testin sonucu şaşırtıcı oldu. İlginç bir şekilde, sürücülerin tümü 2005 model Volvo C70'de görevleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamladı. Bazı durumlarda, dokunmatik ekran tabanlı sistemlerde aynı görevleri gerçekleştirilmesi iki katından fazla zaman aldı.

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Araç İsveç Otomobil araba deney ekran test
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