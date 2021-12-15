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  4. Yerde acı içinde kıvrandı! Köpekli saldırgan 19 yaşındaki genci bıçakladı

Yerde acı içinde kıvrandı! Köpekli saldırgan 19 yaşındaki genci bıçakladı

15.12.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da arkadaşıyla kaldırımda oturan 19 yaşındaki genç, köpek gezdiren bir şahısla bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşadığı tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı gencin yanında bulunan arkadaşının ekiplere haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, kanlar içindeki genci hastaneye kaldırdı.

Yerde acı içinde kıvrandı! Köpekli saldırgan 19 yaşındaki genci bıçakladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O. (19), kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek gezdiren kişi Metehan’ı bacağından bıçakladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ardından olayı gerçekleştiren şüpheli köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Metehan’ın yanında bulunan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

köpekli-saldırgan

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aldığı bıçak darbesiyle çok fazla kan kaybeden Metehan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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