Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı| 26 Mayıs 2021’de Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Gökyüzü ve gezegenlerin kombinasyonları ile gerçekleşen o mucizevi olaylardan biride Kanlı Ay Tutulması'dır. En son 2019 yılının Ocak ayında yaşadığımız bu tutulmanın etkileri şimdiden merak ediliyor. Bu yıl 26 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Kanlı Ay'ın etkileri hem bireysel hemde toplumsal nitelikte olacak gibi görünüyor. Bu kanlı ay tutulması astrolojide ise hayatlarımızda oluşabilecek ani değişimler, dönüştürme ve değiştirme anlamına gelmektedir. Peki 'Kanlı Ay Tutulması' sürecinde 12 burç sağlık, aşk, para ve eğitim konusunda ne gibi değişimler yaşayacak? KANLI AY'IN KOÇ BURCUNA ETKİSİ

Evli Koç'lar eşinizle sorunlu bir ilişkiniz varsa bitişler yaşanabilir. Kendinizi anlatmaya çalışmanıza rağmen eşinizin bunu görmezden gelmesi sizin duygusallığınıza duygusuzca yaklaşması ilişkiyi sonlandıran tarafın siz olmanıza neden olabilir. Yine bu dönemde iş hayatınızda tartışmalar söz konusu olabilir. Özellikle ortak bir projenin sorumluluğu yöneten Koç'lar bu süre içinde öfkenizi kontrol altında tutmalı fevri davranışlar içinde olmamaya her zamankinden daha fazla önem göstermelisiniz.

KANLI AY'IN BOĞA BURCUNA ETKİSİ

İş hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Geçmişte engellendiğiniz haksızlığa uğradığınız konularda öylesine sürpriz gelişmeler yaşanabilir ki herkesin cennetinin de cehennemininde bu dünyada yaşandığına şahitlik edebilirsiniz. Evli Boğa'lar sizlerde bugünlerde eşinizin aşırı eleştirel davranışları karşısında ona nasıl davranacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Sakin kalın ve olağanüstü sabrınızı sonuna kadar ortaya koyun bu durum gökyüzünün küçük bir sınavıdır ilişkiniz adına. KANLI AY'IN İKİZLER BURCUNA ETKİSİ

Tutulmanın enerjisi yaşamınızı olumlu yönde yapılandırmanız adına büyük bir fırsat sizler için. İş hayatınızda zarar ettiğiniz konularda parlak zekâsını konuşturacak, yeni fırsatlar yeni imkanlarla karşılaşacaksınız. Finansal konularda bu ayı çok iyi değerlendirmelisiniz. Karlı yatırımlar gerçekleştirebilir uzun vadede nakit akışı sağlayacak ek işler yapabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise, sürpriz gelişmeler söz konusu aşk yüreğinizi taçlandıracak.

KANLI AY'IN YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ

Dostlarınızla güçlü bağlarınız daha da kuvvetlenecek ve onlardan gelecek şanslar yakalayacaksınız. İş hayatınızda ise sorumluluklarınızın ağırlığı strese girmenize ve tartışmaya hazır bir ruh hali içinde olmanıza sebep olabilir. Dikkatli olun özellikle yönetici pozisyonunda olan insanlarla ilişkilerinizin bozulmaması için hassas olmalı iş hayatınıza duygularınızı yansıtmamaya özen göstermelisiniz. KANLI AY'IN ASLAN BURCUNA ETKİSİ

İş hayatınızda yeni imkanlar yeni projeler için süpriz teklifler gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenin ve her türlü işbirliğine yeni fikir ve projeye açık olun. Size bu teklifleri getiren insanlar neyi yapıp yapamayacağınızı bilerek hareket ediyorlar bunu bilin ve yeteneklerinizin hakkını verin. Özel yaşamınızda ise evli Aslan'lar sizler için oldukça hassas ve seçimlerinizin fazlasıyla önem taşıdığı günler. Sorunlarınız varsa ve aşmakta zorlanıyorsanız, gökyüzü sorunlarınızı çözüme kavuşturmanız için size pek çok imkan sunacak.

KANLI AY'IN BAŞAK BURCUNA ETKİSİ

Tutulma enerjinizi dengelemekte zorlanabileceğinize ve tartışmacı bir ruh haline bürünebileceğinize işaret etmekte. İş ve özel yaşamınızda hiç kimse ile tartışmamaya özen gösterin. Kontrolünüz dışında gerçekleşecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Akışa ayak uydurun ve değiştiremeyeceğiniz gerçekleri kabullenerek hareket edin. KANLI AY'IN TERAZİ BURCUNA ETKİSİ

Tutulmanın enerjisi kaosu, kaygıyı ve olumsuzlukları söküp atacak adeta hayatınızdan... Tabii sizlerinde kararları ve tercihlerinin katkısıyla iş hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz imkanlarla karşılaşacağınız yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise evli Terazi'ler kararlar almadan önce son derece iyi düşünmeli kaybedeğiniz ve kazanacaklarınızın manevi dengesini hesaplayarak hareket etmelisiniz. KANLI AY'IN AKREP BURCUNA ETKİSİ

Tutulma duygusal konularda zorlukları ve kaçınılmaz ayrılıkları beraberinde getirebilir. Sürekli tekrar eden sorunlarınıza bir yenisinin daha eklenip birlikte olduğunuz insanın suçlayıcı davranışları ile karşılaşabilirsiniz. Meslek hayatınızda da bürokratik engeller beklenmedik ödemeler söz konusu olabilir. Özel yaşamınızda ki sorunları sonlandırdığınız takdirde sakinleşen zihninizle iş hayatınızda ki zorlukları atlatabilecek enerjiyi kendinizde bulabileceksiniz.

KANLI AY'IN YAY BURCUNA ETKİSİ

Meslek hayatınızda istikrarlı bir dönemin kapılarını aralıyorsunuz. Enerjinizi iş hayatınıza yansıtmalı ve son derece aktif ve girişimci davranmalısınız. Özel yaşamınızda ise beraberliğinde ani bitişler yaşamış olan Yay'lar, tutulma enerjisi geçmişte kaçırdığınız şansları tekrar önünüze getirecek. Sizin hatalarınız ya da yeterli çabayı gösteremediğiniz için biten ilişkinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişte olan biten pek çok konunun gün yüzüne çıkmasıyla kafanızdaki soru işaretlerinin ortadan kalkacak ve keşkelerinizi arkanızda bırakmayı başaracaksınız. KANLI AY'IN OĞLAK BURCUNA ETKİSİ

İşle ilgili konularda yeni insanlar tanıyabilir yeni girişimlerde bulunarak kısa sürede başarılı işlerin altına imza atarak maddi manevi kazançlı çıkacağınız işlere yönelebilirsiniz. Fikir ve önerilerinizi ortaya koyun. Çalışma hayatınızın fazlası ile önem kazanacağı bugünlerde her zamankinden biraz daha fazla yorulacak olsanızda kazanımlarınız kariyer açısından oldukça dikkat çekici olacak. Finansal konularda risk almamanız gereken bir dönemdesiniz. Yatırımlar yüksek harcamalar hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.