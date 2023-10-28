HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur, bu gece ay tutulması mı var? Kanlı ay tutulması nereden görülecek?

Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur, bu gece ay tutulması mı var? Kanlı ay tutulması nereden görülecek?

28.10.2023 23:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bir doğa hareketi olan ay tutulması milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, yılın ikinci Ay tutulması ekim ayında gerçekleşecek. Parçalı ay tutulması da denen bu doğa olayının etkileri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur, bu gece ay tutulması mı var? Kanlı ay tutulması nereden görülecek? Ayrıntılar haberimizde

Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur, bu gece ay tutulması mı var? Kanlı ay tutulması nereden görülecek?

Kanlı ay tutulması canlı izle ekranı araştırılıyor. Ay Tutulması 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay tutulması başladı mı ve ay tutulması nasıl olur sorularının yanıtı aranıyor. Tutulma 28 Ekim Cumartesi 21.01'de başlayacak, 29 Ekim Pazar 01.26'da son bulacak. Ay'ın Dünya gölgesine girmesiyle oluşacak görüntü kırmızı rengiyle görsel şölen sunacak. İşte Kanlı ay tutulması ile ilgili detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR, KAÇ YILDA BİR OLUR?

NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşır” diye ekliyor.

0x0-kanli-ay-tutulmasi-icin-geri-sayim-basladi-2023-ekim-ay-tutulmasi-ne-zaman-saat-kacta-bugun-mu-etkileri-neler-1698476030936

Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.

BU GECE AY TUTULMASI MI VAR?

Parçalı Ay Tutulması, 28 Ekim 2023 akşamı başlayacak, 29 Ekim 2023 gecesi sona erecek.

Ay tutulması başlama saati 21.01, Ay diskinin Dünya'nın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an 23.14 ve tutulmanın bitişi 01.26 olarak belirlendi.

ezgif.com-webp-to-jpg (13)

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLECEK, TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.

92ecd607-5ad8-441d-b218-8a8aaec02cee


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulu Önder Atatürk, elini masaya vurarak ilk kez o yemekte anlattıUlu Önder Atatürk, elini masaya vurarak ilk kez o yemekte anlattı
Cumhuriyet 100 yaşında! İşte tarihe damga vuran 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafının hikayesi!Cumhuriyet 100 yaşında! İşte tarihe damga vuran 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafının hikayesi!
Dışişleri'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama paylaşımı!Dışişleri'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması ay tutulması ne zaman

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.