Kanlı ay tutulması kaç yılda bir olur, bu gece ay tutulması mı var? Kanlı ay tutulması nereden görülecek?

Kanlı ay tutulması canlı izle ekranı araştırılıyor. Ay Tutulması 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay tutulması başladı mı ve ay tutulması nasıl olur sorularının yanıtı aranıyor. Tutulma 28 Ekim Cumartesi 21.01'de başlayacak, 29 Ekim Pazar 01.26'da son bulacak. Ay'ın Dünya gölgesine girmesiyle oluşacak görüntü kırmızı rengiyle görsel şölen sunacak. İşte Kanlı ay tutulması ile ilgili detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR, KAÇ YILDA BİR OLUR?

NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşır” diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.

BU GECE AY TUTULMASI MI VAR?

Parçalı Ay Tutulması, 28 Ekim 2023 akşamı başlayacak, 29 Ekim 2023 gecesi sona erecek.

Ay tutulması başlama saati 21.01, Ay diskinin Dünya'nın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an 23.14 ve tutulmanın bitişi 01.26 olarak belirlendi.

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLECEK, TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.







