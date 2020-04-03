HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kanser hastalarının koronavirüsten korunmak için neler yapması gerektiği ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, hangi kanser hastalarının koronavirüs nedeniyle daha ciddi risk altında olduğunu açıkladı.

Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Yeni koronavirüs COVID-19, ülkemiz ve tüm dünya için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaya devam ediyor.

HANGİ KANSER HASTALARI DAHA CİDDİ RİSK ALTINDADIR?

Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar, kemik iliği nakil hastaları, aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi uygulanmakta olan tüm kanser hastaları; yeni koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gereken hastalardır. Hastalığın akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alınırsa, KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları birlikte olan hastalarımız daha dikkatli olmalıdır.

TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞ KANSER HASTALARINDA DA RİSK DEVAM EDİYOR MU?

Elbette; kanser tedavisi tamamlanmış ve sağlığına kavuşmuş hastaların riski, çok daha düşüktür. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bazen beklenenden uzun sürebilir. Bu nedenle; bu hastalarımızın tedavi sonrası 2 ay daha dikkatlerini en üst düzeyde tutmaları gereklidir.

YENİ KORONAVİRÜS COVİD-19'DAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız KESİNLİKLE TEDAVİLERİNE ARA VERMEMELİDİRLER. Gerekli önlemlere uygun yaşayarak, tedavilerine düzenli devam etmelidirler. Özellikle tedavi altındaki kanser hastalarına, kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Açık havada virüsün yayılma riski olmadığı için maske takmak gereksizdir, ancak kapalı mekanlarda (otobüs, tren, sinema salonları, alışveriş merkezleri, spor alanları, restoranlar vb.) bulunması gereken kanser hastalarına ağız ve burun bölgesini, tam kapatan maske takmalarını öneriyoruz.

EN AZ YÜZDE 60 ALKOL İÇEREK SOLÜSYONLAR KULLANILMALIDIR

Doğal olarak el teması kaçınılmaz olduğu için ellerin; yüz ve ağız, burun ile temas etmemesine dikkat etmek gereklidir. Elleri sık sık en az 20 saniye sabunla yıkamak veya yüzde 60 alkol içeren solüsyonlar ya da dezenfektanlar kullanmak korunma açısından çok önemlidir.

'HASTALAR AÇIK HAVADA GEZEBİLİRLER'

Kanser tedavisi gören hastalarımıza mümkün olduğunca yurt dışı seyahatinden kaçınmalarını öneriyoruz. Tedavileri devam eden kanser hastalarının,hastalık belirtileri olmasa da yeni koronavirüs taşıyıcılarının kuluçka döneminde bulaşıcı olma özelliğinin devam ettiği göz önünde tutularak kalabalık yerlerde olmamaları ve ziyaretçi kabulünü en aza indirmelerini öneriyoruz. Hastalarımızın açık havada yapacakları geziler, temiz hava ile temasları bizim için olumludur bu nedenle öneriyoruz.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NASIL BESLENİLMELİDİR?

Bağışıklık sisteminin güçlendirmek, koronavirüse karşı alınacak en iyi önlemdir. Bu nedenle; riskli kanser hastalarının beslenmesi, önem kazanmaktadır.

Tedavisi devam eden kanser hastalarına önerilerimiz:

  • Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin
  • Kefir bağışıklık sistemi için çok yararlıdır ve tedaviler esnasında güvenle kullanılabilir. Mümkünse evde hazırladığınız kefiri günde 2 bardak olarak içebilirsiniz.
  • Propolis içeren solüsyonlardan günde bir kez tüketebilirsiniz.
  • Gün içinde tüketeceğiniz suyun içine bir adet limon koyarak kullanın, limon hem içerdiği C vitamini nedeni ile virüslere karşı koruyucu olacaktır hem de daha fazla miktarda su içmenizi sağlayabilir.
  • Öğünlerinizde mutlaka sebze ve yeşillik içeren salatalar olmalıdır.
  • Meyve ve sebzeleri kullanmadan önce dikkatlice yıkayın.
  • Kemoterapi esnasında kullanılmasını önermediğimiz; greyfurt ve nar suyu haricindeki meyve sularını taze olmak kaydı ile rahatlıkla tüketebilirsiniz.
  • Deniz suyu içeren burun damlalarını gün içinde sık sık kullanarak ve tuzlu ya da karbonatlı su ile gargara yaparak, virüsün boğaz ve burun mukozasına yapışmasını engelleyebilirsiniz. Böylece hastalık riski, en aza indirilebilir.
  • Dirseklerinizi de kapsayacak şekilde, gün içinde sık sık ellerinizi en az 20 saniye yıkayın.
  • Sigarayı kesinlikle tüketmeyin ve sigara içilen ortamlarda bulunmayın.
  • Zerdeçal ve zencefilin, ağız yoluyla emilimi yüksek olmasa da bağışıklık sistemi için yararlıdır. Salatalara ekleyerek ya da yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Musluk suyundaki gizli tehlike! Sağlığınızı korumak için dikkat!Musluk suyundaki gizli tehlike! Sağlığınızı korumak için dikkat!
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser sağlık koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrı

Kızılay'dan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrı

Koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarlandı

Koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarlandı

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

'Atıştırmalık egzersiz rahatlatıyor'

'Atıştırmalık egzersiz rahatlatıyor'

Kanser hastalarına koronavirüs önerileri! İşte doğru sanılan yanlışlar

Kanser hastalarına özel koronavirüs önerileri

Musluk suyundaki gizli tehlike! Sağlığınızı korumak için dikkat!

Musluk suyundaki gizli tehlike! Sağlığınızı korumak için dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.