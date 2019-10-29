HABER

Kanser hastalarına moral takviyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği, kanser tedavisi gören hastalar ile yakınlarına moral kaynağı oldu.Kemoterapi alanında tedavi gören hastalar ile refakat eden yakınlarına, meme kanseri farkındalık ayını sembolize eden hediyeler verildi.

Kanser hastalarına moral takviyesi

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği, kanser tedavisi gören hastalar ile yakınlarına moral kaynağı oldu.
Kemoterapi alanında tedavi gören hastalar ile refakat eden yakınlarına, meme kanseri farkındalık ayını sembolize eden hediyeler verildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Başhemşire Naciye Ertürk’ün de katıldığı programda hastalar ve yakınları, moral kaynağı olan hastane ve dernek yönetimine teşekkür etti. Bursa Kanserle Savaş Derneği 3 gün boyunca, geliri kanser tedavisi gören hastalara yönelik kullanılacak olan satış standı da kurdu.
‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ sloganını daha fazla dile getirmek için bu tür etkinliklerin kaçırılmaz fırsatlar olduğunu dile getiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, “Meme kanseriyle mücadele için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Ekim ayı boyunca seminerler ve basın bültenlerinin yanı sıra sosyal medyayı da etkin şekilde kullanarak farkındalık ve bilinç oluşturma konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taramaların, rutin muayenelerin ne kadar önemli olduğunu dillendirmeye devam edeceğiz. Yeter ki toplumumuzda bilinç düzeyi yükselsin” diye konuştu. Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de “Dolu dolu bir ay geçirdik. Farkındalık adına bu tarz faaliyetler her yıl artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
'Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda''Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda'
Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdiÇin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.