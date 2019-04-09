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Kanser hastası arkadaşlarını folklor gösterisiyle karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

İnegöl'de ilik kanseri tedavisi gören genç kız, arkadaşları tarafından hastane çıkışında folklor gösterisiyle karşılandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilik kanseri nedeniyle tedavi gören genç kızın hastane çıkışında arkadaşları tarafından folklor gösterisiyle karşılanması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir süre önce ilik kanseri teşhisi konulan 20 yaşındaki Hazal Yıldırım, ilçedeki bir hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl Kafkas Folklor Derneği ekibinden arkadaşları, tedavisinin ardından moral vermek istedikleri Yıldırım'ı, evinin önünde folklor gösterisiyle karşıladı.

Yıldırım'ın da katıldığı Kafkas yöresine ait danslar, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Yıldırım'ın her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

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