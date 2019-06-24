Kanser hastası kadın tedavi sürecini kısa filmle anlattı

Malatya'da 2 yıl önce meme kanseri tanısı konan Özlem Önal Erkurt, tedavi sürecince yaşadıklarını çektiği kısa filme anlattı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği ve Lösemili Hastalar Derneğinin (LÖSEMA) katkılarıyla hazırlanan "Kiraz Çiçeği" adlı kısa film, meme kanserine yakalanan bankacı Özlem Önal Erkurt ile onun gibi bu hastalıkla mücadele eden hastaların tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatıyor.

Hazırlığı yaklaşık 2 ay süren ve çekimleri bir haftada tamamlanan 9 dakikalık kısa filmde, sağlık çalışanları ve hastalar da rol aldı.

Erkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine teşhis konduğunda, hastalığa neden yakalandığını düşünmeye başladığını belirtti.

Bu süreçte yaşadıklarını kağıtlara yazmaya başladığını dile getiren Erkut, "Bir yandan da yazdıklarımı yakınlarımdan saklıyordum, 'ameliyatlı halinle niye yazıyorsun' diye kızarlar diye. Üniversite tarafından hazırlanan 'Hayatta Tutunma Öyküleri' isimli kitapta ilk öyküm yayımlandı. Hikayede hasta olduğumu öğrendiğimdeki duygu ve düşüncelerimi yazdım." diye konuştu.