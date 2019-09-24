Nida Karadal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahbap İzmir gönüllülerinin kendisine yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karadal'ın kaldığı odaya Haluk Levent ve sanatçı Edis'in maskelerini takarak giren gönüllüler, bir süre Nida ve annesi Gülcan Karadal ile sohbet etti.

İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, İzmir'de kanser tedavisi gören Nida Karadal'ı hastaneye yaptıkları sürpriz ziyaretle mutlu etti.

Hediyeyi çok beğendiğini belirten Karadal, "Murat Dalkılıç çok sevdiğim bir sanatçı, onun mesajını izlerken heyecanlandım. Bugün çok mutlu oldum, beni ziyarete gelen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Ahbap İzmir İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Enes Ceylan da grup üyeleri olarak Nida'yı ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Tedavi süreci boyunca Nida ve tüm hasta çocukların yanında olarak devam eden tedavileri boyunca onlara moral vermeye devam edeceğiz." dedi.

Anne Gülcan Karadal ise kızını yaşadığı rahatsızlıktan dolayı içine kapandığını ama Levent'in yaptığı ziyaretin ardından kızının kendileriyle daha çok temas kurmaya başladığını, bugünkü ziyaretle de kızının yine yüzünün güldüğünü sözlerine ekledi.

