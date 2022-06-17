Kanser hücrelerini yok ediyor, toksinleri vücuttan atıyor! İşte hibiskus çayı tarifi...

Hibiskus çayının faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik birçok hastalığa doğal çözüm sunan hibiskus çayı, düzenli olarak tüketildiği takdirde genç kalmanıza yardımcı olur. İşte tarifi ve malzemeleri...
Hibiskus çayının içerisinde C vitamini bulunur ve bu sayede bu çay bağışıklık sistemini güçlendirir. Kafeinsiz olduğu için kalp rahatsızlığı olanlar rahatlıkla tercih edebilir.
Kanser hücrelerinin gelişimini önleyen bu çay ayrıca regl dönemindeki ağrıların da önüne geçiyor. Etkili bir ödem sökücü olan hibiskus çayı, kalp ve karaciğer hastalarına öneriliyor. İşte hibiskus çayının saymakla bitmeyen faydaları...
1 tutam kurutulmuş hibiskus çiçeği
1 su bardağı su
Suyu kaynatın ve içine kurutulmuş hibiskusları atıp 10 dakika kadar demleyin. Süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz. İsterseniz içerisine limon, bal ya da çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.
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