Kanser hücresi büyümesini 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanserin nedenlerin belirsizliğini korurken, kanser tedavisi hakkındaki çalışmalar da sürüyor. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin yaygınlaşması sağkalım oranlarını önemli ölçüde artırmış olsa da uzmanlar kanser oluşumunu önlemek için tedbir almanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

KANSERLİ HÜCRELERİN BÜYÜMESİNİ AZALTIYOR

Aronya (Chokeberry), yüksek antioksidan aktiviteleri sayesinde 24 saatlik kısa bir zaman diliminde kanser büyümesini azaltabilir. Aronia berry olarak da bilinen meyve, acı tadıyla bilinir. Aronya meyvesi son yıllarda, güçlü antikanser ajanları ve fitokimyasalları nedeniyle tıp uzmanlarının dikkatini çekti.

Nutrition and Cancer dergisinde yer alan bir raporda şöyle deniyor: “Ahudududa özellikle bol miktarda bulunan fitokimyasallar, antosiyanin ve fenolik asitleri içerir. Aronya meyvesine kendine özgü koyu kırmızı ve mor rengini verdiği bilinen antosiyanin, kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.”

EN ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Aronya, yaban mersini ve brokoli ile birlikte en zengin antioksidan kaynaklarından biridir. Antioksidanlar, vücudun hücrelerinden serbest radikalleri temizledikleri ve birçok hastalık türünün öncüsü olan oksidasyonun neden olduğu hasarı önledikleri için önemlidir.

KOLON KANSERİ ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ

Nutrition and Cancer dergisinde yayınlanan bir test tüpü çalışmasında araştırmacılar, meyvedeki antosiyanin (antioksidanlar) kolon kanseri riskini azaltmada özellikle etkili olduğunu buldular. Çalışma, 50 mg aronya özütünün 24 saat sonra kolon kanseri hücre büyümesini yüzde 60 oranında azalttığını buldu.

ARONYA BİTKİSİ NEDİR?

Kansere karşı önleyici etkisiyle tanıdığımız aronya meyvesi, bağışıklığı artıran ve enfeksiyonların tedavisini hızlandırma özelliğinden dolayı birçok ülkede koronavirüs tedavisinin yanında takviye olarak kullanılıyor.

En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.



