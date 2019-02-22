Kanser olduğunu öğrendi, yaşadığı acılar emzirmesinin önüne geçemedi!

Dördüncü çocuğunun doğumundan sonra gebelik zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nikki Heying'e şans eseri yapılan bir göğüs tarama testi sayesinde lenfoma tanısı kondu.

Kemoterapi tedavisi almaya başlayan Nikki'ye doktorlar, sütünden kimyasal bulaşacağı gerekçesiyle emzirmemesi gerektiğini söyledi. Genç kadın hastalığını unutmuş, çocuğunu emzirememe endişesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak yeni doğum yapan arkadaşı Bec Nikodem, Nikki'ye bebeği emzirebileceğini söyledi.

Hem kendi çocuğunu emziren hem de arkadaşı Nikki'nin çocuğunu tereddüt etmeden emzirebileceğini söyleyen Bec, kemoterapi tedavisi alan Nicki'ye tarifi olmayan bir mutluluk verdi.

Bu süreçte Nikki'de kemoterapiyle boğuşurken sütü kesilmesin, kurumasın diye her gün sütünü sağıp atıyordu. Aylarca süren tedavi sonunda Nikki, nihayet bebeğini emzirmeye başladı.

Nikki yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: ''Başıma gelenler hakkında bunu neden ben yaşadım demiyorum. Çünkü küçük bebeğim benim hayatımı kurtardı. Doğum sonrası bazı şikayetlerim sonrası gebelik zehirlenmesi teşhisi kondu. Ancak şans eseri göğsümde yapılan tarama sonrası kalbimin etrafında 10 cm'lik bir kütle olduğu biyopsi yapılacağını söylendi. Gelen sonuçlar sonrası lenfoma tanısı alındı. Bebeğim kucağımdayken bu teşhisi almak çok kırıcıydı çünkü hemen kemoterapi tedavisi almam söylendi. Doktora sorduğum ilk şey 'bebeğimi emzirebilecek miyim?' oldu.