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Kanser olduğunu öğrendi, yaşadığı acılar emzirmesinin önüne geçemedi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Nikki Heying, dördüncü çocuğunu doğurduktan sonra tesadüfen yapılan bir tarama sonucu kanser olduğunu öğrendi. Bebeğinin doğumundan sonra kemoterapi görmeye başlayan Nikki'nin bebeğini emzirebilmek için yaptıkları ise anneliğin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha gösteriyor. Nikki'nin hikayesi sosyal medyada viral haline geldi.

Kanser olduğunu öğrendi, yaşadığı acılar emzirmesinin önüne geçemedi!

Dördüncü çocuğunun doğumundan sonra gebelik zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nikki Heying'e şans eseri yapılan bir göğüs tarama testi sayesinde lenfoma tanısı kondu.

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Kemoterapi tedavisi almaya başlayan Nikki'ye doktorlar, sütünden kimyasal bulaşacağı gerekçesiyle emzirmemesi gerektiğini söyledi. Genç kadın hastalığını unutmuş, çocuğunu emzirememe endişesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak yeni doğum yapan arkadaşı Bec Nikodem, Nikki'ye bebeği emzirebileceğini söyledi.

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Hem kendi çocuğunu emziren hem de arkadaşı Nikki'nin çocuğunu tereddüt etmeden emzirebileceğini söyleyen Bec, kemoterapi tedavisi alan Nicki'ye tarifi olmayan bir mutluluk verdi.

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Bu süreçte Nikki'de kemoterapiyle boğuşurken sütü kesilmesin, kurumasın diye her gün sütünü sağıp atıyordu. Aylarca süren tedavi sonunda Nikki, nihayet bebeğini emzirmeye başladı.

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Nikki yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: ''Başıma gelenler hakkında bunu neden ben yaşadım demiyorum. Çünkü küçük bebeğim benim hayatımı kurtardı. Doğum sonrası bazı şikayetlerim sonrası gebelik zehirlenmesi teşhisi kondu. Ancak şans eseri göğsümde yapılan tarama sonrası kalbimin etrafında 10 cm'lik bir kütle olduğu biyopsi yapılacağını söylendi. Gelen sonuçlar sonrası lenfoma tanısı alındı. Bebeğim kucağımdayken bu teşhisi almak çok kırıcıydı çünkü hemen kemoterapi tedavisi almam söylendi. Doktora sorduğum ilk şey 'bebeğimi emzirebilecek miyim?' oldu.

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Sütümden geçebilecek kimyasallar bebeğime zararlı olacağı için emziremedim. Ancak tedavi boyunca sütüm kesilmesin diye sağmaya başladım. Altı ay boyunca sağıp, atıyordum. Onkoloğum kemoterapinin vücuduma yıpratan bir etki vermesi nedeniyle sağma işlemini bırakmamı söyledi. Ancak ne olursa olsun bebeğimi emzirmek istiyordum. O esnada arkadaşım Bec bebeğimi emzirebileceğini söyledi. Ona minnettarım.''

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Kemoterapi tedavisinden altı ay sonra tekrar bebeğini emzirmeye başlayan Nikki, bebeğinin hiç tereddüt etmeden emmeye başlamasıyla gözyaşlarını tutamamış. Nikki, şimdi kanser nedeniyle ya da başka nedenlerle bebeklerine süt veremeyen anneler için süt bağışı kampanyası düzenliyor.

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'Emzirmek dünyadaki en doğal şey' diyen Nikki, ''Kadın vücudu gerçekten inanılmaz, yapabildiği şeyler inanılmaz, emzirmek tabu olmamalı'' diye konuşuyor.

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Erken teşhis sayesinde kanseri yenen genç kadının fotoğrafları Facebook'ta paylaşması ve hikayesi viral haline gelmesini sağladı.

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Nikki Heying bebek emzirme

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