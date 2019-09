Kanser tanısı alan her 4 erkekten 1’i prostat kanseri

TÜRKİYE’DE HER YIL YAKLAŞIK 25 BİN ERKEK PROSTAT KANSERİNE YAKALANIYOR

Prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Faruk Yencilek, prostat kanseri istatistikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İstatistikler, Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin erkeğin prostat kanserine yakalandığını işaret ediyor. Ancak prostat kanser taramasının yeterli düzeyde olmayışı nedeniyle bunların büyük çoğunluğuna tanı konulmuyor. Tüm dünyada her yıl kanser teşhisi konulan her dört erkekten biri prostat kanseri. Ülkemizde ise ortalama her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığı görülüyor. ABD’de her yıl yaklaşık 700 bin erkeğe, AB ülkelerinde ise 350 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuyor. Konuyla ilgili farkındalığın artmasına bağlı olarak, tarama testlerinin daha yaygın olarak yapılması, tanı alan kişi sayısının artmasındaki en önemli etkeni oluşturuyor.”

HASTALIKTA TAM KÜR ERKEN TANIYLA SAĞLANABİLİYOR

Prostat kanserinde tümör henüz organla sınırlıyken tespit etmek son derece önem taşıyor. Zira bu aşamada tespit edildiğinde güncel tedavi yöntemleriyle hastalığın tamamen devre dışı bırakılması mümkün olabiliyor. Prostat kanserinin sinsi ilerleyen bir kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Yencilek, “PSA ve düzenli ürolojik kontroller, prostat kanserinin tespit edilme oranını arttırdı. Bununla birlikte hastalığa bağlı yaşam kayıplarını tüm dünyada yaklaşık yüzde 60 oranında azalttı” dedi.