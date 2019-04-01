Kanser taraması ile yaklaşık 79 bin kişiye erken teşhis

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca uygulanan rahim ağzı, kolon ve meme kanseri taramaları kapsamında, 78 bin 767 kişiye erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığınca, 1992'de hayata geçirilen aktif kanser kayıtçılığı sistemi ile belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser vakalarıyla ilgili bilgiler toplanarak, kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile tam olarak belgelenmesi sağlandı. Toplumda görülen her kanser olgularının ortaya konduğu sistemle aktif merkezlerin verilerinden oluşturulmuş ilk rapor, 2002'de yayımlandı. 2013'te 81 ilde aktif kanser kayıtçılığının yapılmasıyla belirli aralıklarla düzenli olarak hazırlanan Türkiye Kanser İstatistikleri Raporları ile ülkenin kanser görülme sıklığına ilişkin harita çıkarıldı. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de en sık görülen kanser türleri değerlendirildiğinde; erkeklerde akciğer, prostat, kalın bağırsak, mesane ve mide kanserleri, kadınlarda ise meme, tiroid, kalın bağırsak, rahim ve akciğer kanserleri sıralamada yer alıyor.

Çocukluk çağı kanserlerinde ise çocukluk çağı lösemilerinin en sık görülen kanser türü olurken, bunu her iki cinsiyette de lenfomalar ve merkezi sinir sistemi tümörlerinin takip ettiği belirlendi. - Tarama sonuçlarına Türkiye'nin her yerinden ulaşılabiliyor Kansere neden olan faktörlerin başında yüzde 90 oranında çevresel ve yüzde 10 oranında ise genetik faktörler geliyor. Dünyada ve Türkiye'de sık görülen kanserlerden meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser tarama programına alınarak, hem erken teşhis imkanı elde edildi hem de tedaviye erişimle birlikte hastaların yaşam süresi ve kalitesi artırıldı. Bu kapsamda Türkiye'de de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri taramaları ücretsiz yapılmaya başlandı. 2002'de 11 KETEM ile başlanılan mücadele kapsamında 2019 itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 215'i sabit KETEM (112 KETEM SHM içinde), 26'sı Mobil KETEM olmak üzere toplam 241 merkezde KETEM uygulaması sürüyor.