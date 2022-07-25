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Kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti

25.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. Şahin Yılancı'nın, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü bildirildi.

Kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi

Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu. (AA)

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