Kanser tedavisinde erken tanı uyarısı!

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada erken tanının önemini vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Cerrahisinden Prof. Dr. Mustafa Öncel, “Birçok gelişmiş toplumdaki gibi ülkemizde de kanserin en başta gelen ölüm nedenleri arasında olduğunu belirterek “İnsanlarımızın yüzde 20 ila 25’i maalesef kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Ama bu oranı azaltmak, uzun ve sağlıklı bir yaşam şansı bulmak mümkün. Bunun için de kanserleri daha erken yakalamak gerekiyor. Çünkü kansere karşı uyanık olup, hastalığı erken keşfedersek tedavisinde çok daha başarılı oluyoruz. Erken teşhiste ilk basamak kanser hakkında farkındalığımızı artırmaktır” ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL OLARAK KANSER RİSKİNİZİ BELİRLEYİN”

Kanserlerin azımsanmayacak bir kısmının genetik geçiş gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Öncel, şöyle devam etti:

“Genetik faktör, sizin kan bağınız olan kişilerle benzer kaderde olmanıza yol açıyor. Eğer babanız, dedeniz kalp ve tansiyon hastasıysa sizin de olma potansiyeliniz daha yüksek. Ama diğer aile bireyleriniz kansere yakalanmışsa unutmayın ki sizin de hayatınızın bir bölümünde kanserle yüzleşme olasılığınız var. Özellikle ailede görülen kanserler aynı türdense bu oran daha yüksek. Örneğin; dedeniz, amcanız ve halanız kalın bağırsak kanseriyse mutlaka hekiminize bu durumu anlatın. Ailede bir kişinin bile özellikle genç yaşta kansere yakalanması sizde de o kanserin görülme ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle aile ağacı şeması çıkarmaya çalışın.”