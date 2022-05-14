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Kansere davetiye çıkarıyor! Eti pişirirken bunlara dikkat edin....

14.05.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en sık rastlanan kanser türlerinin başında kolon kanseri gelir. Kanser türlerinden korunmak ve sağlıklı yaşam sürmek için beslenmenin önemi inanılmaz derecede önemlidir. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanserinden korunmak için beslenme kadar yiyeceklerin pişirme şekli de önem taşıyor.

Kansere davetiye çıkarıyor! Eti pişirirken bunlara dikkat edin....

Mangal ateşinde yanan etin mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden olduğunu biliyor muydunuz? Kalın bağırsak kanserleri dünya çapında birçok insanın sağlığını tehdit ediyor. Her yaşta görülebilen bu kanser en sık 50.yaştan sonra ortaya çıkıyor. Ortalama görülme yaşı genellikle 63'tür.

YEMEKLERİ PİŞİRİRKEN DİKKAT

Kalın bağırsak kanseri; bağırsak duvarının dışına çıktığında önce çevresindeki lenf bezlerine, daha sonra da karaciğer başta olmak üzere diğer organlara da yayılabilir.

Kansere davetiye çıkarıyor! Eti pişirirken bunlara dikkat edin....

Tedavinin başarısı için 50 yaşından sonra, düzenli aralıklarla bağırsakların incelenmesi gerekir. Erken evrelerde hastalıktan kurtulmak mümkün olduğu halde eğer geç kalınırsa hayati tehditler ortaya çıkabilir.

Bu riskleri önlemek için yemeklerin nasıl pişirildiği önemlidir. Mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu kanserojenler oluşabilir. Bu kanserojenler; mide, pankreas ve kalın bağırsak kanserinin gelişmesini tetikleyebilir. Bu yüzden, etin ateşe 15 cm'den yakın olmaması gerekir. Et mangalda ne kadar fazla süre kalırsa, kanserojen madde oluşma riski artar.

Kalın bağırsak kanserinden korunmak için tarama yöntemlerinin yanı sıra bireyin kendi sağlığına dikkat etmesi önemlidir. Egzersiz, kilolardan kurtulmak, sigara ve alkol kullanmamak, yüksek lifli, düşük yağ içerikli gıdaları tüketmek önerilir.

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kanser et pişirme yöntemleri
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