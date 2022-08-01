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  4. Kanseri aşklarıyla yendiler! Mehmet - Bahar Karacan çiftinin yaşadıkları inanılmaz…

Kanseri aşklarıyla yendiler! Mehmet - Bahar Karacan çiftinin yaşadıkları inanılmaz…

01.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hastalığı ile ilgili herkesi duygulandıran bir haber geldi. Mehmet Karacan 2011’de hayatının aşkı Bahar’la evlendi, 2 ay sonra kanser olduğunu öğrendi. Sevginin gücüyle iyileşti. 11 yıl sonra ise bu kez eşi meme kanserine yakalanınca çift adeta şok geçirdi. Oğulları Sabri ile birlikte hayata sarılan ikilinin yaşam mücadelesi herkese hem umut verdi hem de duygulandırdı.

Kanseri aşklarıyla yendiler! Mehmet - Bahar Karacan çiftinin yaşadıkları inanılmaz…

Yüreklere işleyen haber İstanbul'dan geldi. Bahar-Mehmet Can Karacan çifti, 11 yıl önce evlendi. Genç adam düğünden 2 ay sonra testis kanseri olduğunu öğrendi. 9 aylık tedaviyle hastalığı yendi. Ancak doktorlar, 5 yıl çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Bu sırada bir mucize gerçekleşti. Tedaviden iki yıl sonra çiftin oğulları S. Ö. dünyaya geldi.

Tam her şey yolunda giderken çift 11 yıl sonra bir kez daha kanserle yüzleşti! Bahar Karacan, kısa süre önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Oğullarıyla birlikte kansere karşı mücadele eden çift, tedavi süreçlerini sosyal medyada paylaşarak umut verdi.

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2011'de Mehmet Karacan kansere yakalandı. Eşinin desteğiyle hastalığı atlattı. Şubatta meme kanseri teşhisi konan eşi Bahar'a desteğiyle takdir topladı.

'ŞU AN YOLU YARILADIK GİBİ...'

Mehmet Can Karacan, "Bahar'ın kanser olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük. Fakat oğlum orada beni teselli etti" dedi. Tedavisi süren genç kadın ise şunları söyledi: 22 Şubat'ta tam da doğum günümde kanser olduğumu öğrendim. 15 Mart'ta kemoterapiye başladık. 5 gün önce ameliyat oldum. Tümörüm alındı. 21 kür radyoterapi sürecim olacak. Şu an yolu yarıladık gibi.

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Mehmet Karacan, 2011'de hayatının aşkı Bahar'la evlendi. 2 ay sonra kanser olduğunu öğrendi. Sevginin gücüyle iyileşti. 11 yılın ardından eşinin meme kanserine yakalandığını duyunca şok geçirdi. Oğulları Sabri'yle hayata sarılan ikilinin mücadelesi herkese umut verdi.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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