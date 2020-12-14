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Kanseri beslenme alışkanlığınız ile önleyin!

14.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Kanseri beslenme alışkanlığınız ile önleyin!

Kanser hastalığının ortaya çıkmasında beslenme alışkanlığının yüzde 30 gibi bir oranda etkili olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, genetik etkenlerin yüzde 5-10 gibi bir etkiye sahip olduğunu söyledi.Hastalığın oluşumunda yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Küçük, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30’unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, şunları söyledi:

"Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz. Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40’lara kadar yükselebilir.

HAFTADA 2-3 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

İlk olarak çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketmelidir. Tahıl ve kurubaklagili ihmal etmemeli. Haftada en az 2-3 gün mutlaka balık tüketmeli.Kırmızı et tüketimini ise sınırlandırmak gerekiyor.Şekerden uzak durmakta çok etkilidir.

DOĞAL PROBİYOTİK DENGE SAĞLIYOR

Bağırsaklarımızda iyi ve kötü bakteriler denge halindedir. Ancak kötü beslenme, sigara, stres ve alkol gibi çevresel etkenlerden dolayı bu denge bozulabiliyor. Bu sebeple dengenin bozulmaması için yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklardan yararlanmanız gerekmektedir.

KANSERE KARŞI KORUYUCU BESİNLERİ MUTLAKA TÜKETİN

Kansere karşı koruyucu olan tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren soya ve kanola yağı, soya fasulyesi, keten tohumu, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlara da diyetinizde mutlaka yer verin."

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