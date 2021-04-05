Kanseri önleyen 6 yöntem! Bu öneriler hayat kurtarıyor

Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor. Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yıllık yeni kanser tanısı alan hasta sayısı giderek artıyor. 2020 kanser verilerine göre ülkemizde en sık görülen beş kanser türü; akciğer kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak (kolorektal) kanseri, prostat kanseri ve tiroit kanseri olarak gösteriliyor. Bu beş kanser türü, tüm kanserlerin %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz, “1-7 Nisan Kanser Haftası”nda kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattı.

ERKEN TANIYLA TAM İYİLEŞME SAĞLANABİLİYOR

Tüm kanserlerin %50’i çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenle kanser önlenebilir ve erken tanıyla tam şifa sağlanır bir hastalıktır. Sağlıklı yaşamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, alkol tüketimini azaltmak, Hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptırmak, güneşten korunmak, ideal kiloda kalmak kanserden korunmada yapabilecek en önemli tedbirlerdir.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK BAŞLICA TEDBİRLER

1.Sigarayı bırakın: Sigara tek başına kansere bağlı yaşam kayıplarının %30’undan sorumludur. En sık görülen akciğer kanserinin %90’ı sigara ile ilişkilidir. Sigara ayrıca mesane, ağız, yemek borusu, gırtlak kanseri ve diğer pek çok kanserin ana nedenidir.