Kansersiz yaşam için en ücra köylere gittiler

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığınca kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri kansersiz yaşam için en ücra köylere giderek kadınlara ulaşıyor.

Kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla 81 ilde kurulan, son teknoloji ile donatılan kanser tarama aracı ile merkezin yanı sıra ilçe ve köylerde de sağlık hizmeti sunan KETEM tarafından hem hastalıkla ilgili bilgilendirme hem de sağlık taraması yapılıyor.

Batman da bu hizmetin verildiği iller arasında yer alıyor.

Kentte yılın her günü çalışmalarını sürdüren KETEM ekipleri, her türlü mevsim şartlarında kadınlara ulaşmayı sürdürüyor.

Batman merkezin yanı sıra Kozluk, Sason, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde 5 yılda 200 köyü ziyaret eden ekipler, ulaştıkları 10 bini aşkın kadını meme ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirdi, ardından da ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

KETEM ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kozluk ilçesine bağlı yaklaşık 1500 rakımlı Cevizli Köyü'nde de çalışma yaptı.