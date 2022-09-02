'Kansızların lafına aldırmayın' demişti! İsmail Kahraman'dan Fatih Altaylı'ya hakaret davası

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu.

Kahraman'ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Altaylı'nın 29 Ağustos 2022'de yayınlanan televizyon programdaki konuşması ile aynı tarihte internet sitesinde kaleme aldığı yazıya yer verildi.

Kahraman'ın Rize'de yaptığı konuşmanın bir bölümünün olduğundan farklı aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen dilekçede, Altaylı'nın söz konusu televizyon programı ve yazıda Kahraman hakkında tamamen gerçek dışı ifadeler kullandığı belirtildi.

Her iki yayında Kahraman'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret ve ithamlarda bulunduğu savunulan Altaylı hakkında "hakaret" suçundan dava açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanmasına karşı olduğunu söyleyerek, "2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu martta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki" ifadelerini kullanmıştı.

'KANSIZLARIN LAFLARIYLA...'

Gazeteci Fatih Altaylı, sunduğu 30 Ağustos konulu programda İsmail Kahraman'ın sözlerine tepki göstermişti. Altaylı şunları kaydetti:

"Bu büyük zaferi küçültmek isteyenlere asla inanmayın, asla prim vermeyin. Kurtuluş Savaşı’nı ufaltmak isteyenlere asla inanmayın. Bin bir zorlukla kuruldu bu ülke. Meclis Başkanlığı makamında bir süre maalesef oturmuş birinin ‘Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri yoktur’ gibi hezeyanlarına asla prim vermeyin. Bu ülkeyi sizin dedeleriniz kanla kurdu, kanla koruyacaklar. Kansızların laflarıyla bu ülkenin sokakta bulunduğunu da zannetmeyin."

Fatih Altaylı, köşe yazısında da İsmail Kahraman'a tepki göstermişti. Kahraman'ın ifadelerini hatırlatan Altaylı, "Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak. Osmanlı’nın payitahtının, İstanbul’un 4 yıl düşman işgalinde kaldığını dahi unutturmak" demişti.

AA

